Un aspirateur robot de la marque Xiaomi fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur la version française du store officiel. Pendant les soldes d'hiver 2024, le Vacuum S12 passe sous les 150 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre des soldes d'hiver 2024, la boutique officielle Xiaomi profite de l'événement commercial pour permettre à ses clients de bénéficier d'une réduction de 50% sur l'achat d'un aspirateur robot connecté. Disponible dans un coloris blanc, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est vendu au tarif de 149,99 euros au lieu de 299,99 euros. La remise de 150 euros étant effectuée automatiquement, aucun coupon ne sera donc appliqué. De plus, la livraison du produit est gratuite à domicile.

Sorti au printemps 2023, le Vacuum S12 signé Xiaomi est un aspirateur robot 2-en-1 qui dispose d'un capteur laser avec plage de détection de 360 degrés, d'une puissance d'aspiration de 4000 Pa, d'un bac à poussière de 320 ml, d'un réservoir d'eau de 170 ml et d'une batterie de 3200 mAh. Au niveau des principales fonctionnalités, on retrouve un parcours de nettoyage en zigzag et en Y, la reconnaissance des environnements complexes grâce à plusieurs capteurs, une cartographie personnalisée, le contrôle de l'humidité de la lavette, et la compatibilité avec les assistants vocaux.

Aussi, l'aspirateur robot peut être commandé par la voix depuis une application dédiée disponible sur smartphone ou tablette. Pour en savoir plus sur ce modèle, n’hésitez pas à consulter notre article au test complet du Xiaomi Robot Vacuum S12.