Xiaomi repousse le lancement mondial des Mi 10 et Mi 10 Pro à cause du coronavirus

Xiaomi a décidé d’annuler sa conférence du 23 février 2020 qui devait acter le lancement mondial des Mi 10 et Mi 10 Pro. La firme explique dans un communiqué avoir pris cette décision suite à l’annulation du MWC Barcelona 2020 en pleine épidémie de coronavirus. Pour l’heure, le constructeur ne se risque néanmoins pas à donner de nouvelle date.

Xiaomi annonce dans un communiqué de presse l’annulation de sa conférence du 23 février 2020, qui devait lancer les nouveaux Mi 10 est Mi 10 Pro à l’international un jour avant l’ouverture du MWC. Le smartphone vient d’être lancé en Chine. Le constructeur explique avoir pris cette décision difficile suite à l’annulation du MWC Barcelona 2020 par son organisateur, le consortium GSMA.

Lancement renvoyé aux calendes grecques

« Xiaomi est au courant et comprend la décision d’annuler le Mobile World Congress Barcelona 2020 », commence le constructeur dans son communiqué. « Etant donné que la sécurité des employés, partenaires, amis de Xiaomi et des médias est au sommet de nos priorités, nous repoussons également le lancement mondial produit de notre nouvelle gamme de flagships Mi 10 », annonce Xiaomi.

La firme précise qu’un « événement de lancement séparé en Europe » sera organisé « à une date ultérieure ». La firme tease, en plus des Mi 10 et Mi 10 Pro d’autres « produits géniaux » : « nous vous tiendrons au courant de tout cela », ajoute Xiaomi. La firme conclut son communiqué en remerciant ses « fans, amis dans les médias, partenaires et utilisateurs pour leur soutien et intérêt sans failles durant cette période difficile ».

En dépit des craintes autour du coronavirus, et l’annulation du MWC 2020, tous les constructeurs n’ont pas encore annoncé ce qu’ils prévoyaient de faire. En particulier ceux qui avaient prévu comme Xiaomi un événement séparé en amont de l’exposition. Néanmoins, les marques ne doivent pas que composer avec l’annulation du salon. De nombreuses unités de production restent fermées en Chine, ce qui force la plupart des marques à revoir leur calendrier de sortie.

