Malware Android : MIUI 11 vous alerte lorsqu’une application vous espionne

Xiaomi propose une nouvelle fonctionnalité dans MIUI 11 qui resserre l’étau sur les malwares Android. Le système vous alerte lorsqu’une application vous espionne, plus précisément lorsqu’elle accède à votre localisation, enregistre des audio via le microphone, utilise discrètement la caméra pour prendre des photos et vidéo, ou encore lorsqu’elle enregistre vos appels à votre insu.

De nombreux comportements abusifs des applications sur un smartphone passent par le système de permissions. Les malwares Android, et en particulier les spywares agissent dans l’ombre en s’appuyant sur des autorisations sensibles, et ce, à l’insu des utilisateurs. Conscient des risques que cela représente, Xiaomi teste une nouvelle option de sécurité dans la dernière mise à jour de MIUI 11.

Le système vous avertit lorsqu’une application utilise des autorisations sensibles. La fonctionnalité a été baptisée « App Behavior Records » qu’on peut littéralement traduire par « suivi du comportement des applications ». Son fonctionnement correspond exactement à son nom. Elle suit le comportement des applications qui se lancent en arrière-plan ou utilisent des autorisations sensibles.

MIUI 11 : plus d’une dizaine de comportements suspects passés au peigne fin

Les « actions sensibles » des applications que MIUI 11 surveillera désormais vont de l’accès à la localisation des smartphones à enregistrement des audio via le microphone en passant par l’usage discret de la caméra pour prendre des images ou vidéos de l’utilisateur à son insu. L’OS vous alertera également de l’enregistrement des appels ou de l’accès à leur historique.

Et ce n’est pas tout. Les applications qui parcourent le contenu du presse-papier, des SMS, contacts ou qui accèdent et enregistrent des données de votre smartphone de manière discrète sont également identifiés et signalées. La liste est assez longue et l’utilisateur peut contrôler pour quelles applications le suivi du comportement est activé.

Un nouveau menu des paramètres d’applications permettra en effet d’activer la fonctionnalité pour toutes les applications identifiées sur le smartphone. Vous pourrez désactiver le suivi pour les applis qui vous inspirent confiance pour limiter les notifications. Enfin, comme le note le site XDA Developers, il s’agit d’une fonctionnalité en test dans la dernière mise à jour de MIUI 11 sur certains appareils.