Redmi 10 : découvrez le design et la fiche technique du nouveau smartphone de Xiaomi

Xiaomi va bientôt dévoiler un nouveau smartphone abordable, le Redmi 10. Peu de temps avant sa présentation officielle, nous savons déjà presque tout de l’appareil, que ce soit sa fiche technique ou son design.

Le célèbre leaker Ishan Agarwal a partagé sur son compte Twitter des rendus et les caractéristiques techniques du prochain Redmi 10 de Xiaomi, qui succèdera au Redmi 9 de l’année dernière. Selon un revendeur de Singapour, où le smartphone a fuité, celui-ci utiliserait un écran IPS Full HD+ 90 Hz de 6,5 pouces, protégé par un verre Gorilla Glass 3. Il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge filaire 18 W.

De plus, on sait désormais que le smartphone sera propulsé par un processeur MediaTek Helio G88, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. On imagine que Xiaomi pourrait proposer une version encore plus abordable avec seulement 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, comme c’était le cas avec son Redmi 9.

Le Redmi 10 arrivera bien en France

À l’arrière du smartphone, on peut voir la présence de 4 caméras. Selon Ishan Agarwal, on retrouvera un capteur principal de 50 MP Samsung JN1, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et deux autres capteurs encore inconnus. À l’avant, les selfies seront gérés par un capteur de 8 MP. Enfin, on apprend que le smartphone mesurera 162 x 75.3 x 8.95 mm.

Le Redmi 10 est donc un smartphone à la fiche technique bien plus modeste que le Redmi Note 10 Pro, mais son prix devrait par conséquent être beaucoup plus abordable. L’année dernière, le Redmi 9 était proposé à 159,99 euros pour la version avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, et 189,99 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Xiaomi a donc revu le stockage et la mémoire vive à la hausse sur cette nouvelle génération. D’ailleurs, on sait qu’il sera bientôt possible d’ajouter de la mémoire vive virtuelle sur votre smartphone grâce à MIUI 13.

L’arrivée du Redmi 10 devrait être imminente, compte tenu du nombre d’informations qui ont déjà fuité. Comme le note Ishan Agarwal dans son tweet, il s’agit d’un smartphone qui sera commercialisé en dehors de Chine, on peut donc espérer bientôt le voir débarquer en France. Il pourrait permettre à Xiaomi de renforcer sa position de leader sur le marché mondial des smartphones.

Source : Ishan Agarwal