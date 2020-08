Mi 10 Ultra : Xiaomi lui offre un monstrueux zoom numérique 120x

Le MI 10 Pro+, qui sera appelé en France Mi 10 Ultra, a fait l’objet ce week-end d’une nouvelle fuite dévoilant une grande partie de son design, notamment son bloc photo principal composé de quatre capteurs. L’un des capteurs accompagné d’un téléobjectif offrant un zoom numérique de 120x. Concurrent Galaxy Note 20, le Mi 10 Ultra devrait être officialisé le 11 août.

Xiaomi n’en a pas fini avec la gamme Mi 10. Après la version classique et la version Pro, sorties en début d’année et dont la version Pro a été testée dans nos colonnes, Xiaomi commercialisera le Mi 10 Pro+. Ce smartphone, qui sera à l’évidence positionné face au Galaxy Note 20 de Samsung, prendra le nom de Mi 10 Ultra en France. Et il devrait faire l’objet d’une officialisation cette semaine, puisqu’une conférence est prévue le 11 août. Soit demain.

Lire aussi – MIUI 12 : Xiaomi annonce la version stable pour 15 smartphones supplémentaires

À quoi ressemblera le Mi 10 Ultra ? Notre première hypothèse rapprochait ce nouveau modèle du Mi 10 Pro, puisque le Mi 10 Ultra en est une version « Plus ». Cependant, il semble que cela ne soit pas totalement le cas. En effet, plusieurs images ont été publiées sur le site Slashleaks, dont celles qui accompagnent cet article. Et nous pouvons y découvrir une grande partie de l’arrière du mobile.

Ce qui saute aux yeux est le bloc photo. Toujours vertical et conservant une certaine finesse (en comparaison notamment des blocs photo des Galaxy S20 et des Galaxy Note 20, par exemple), ce bloc photo est constitué de quatre capteurs et d’un flash bien plus imposant que celui du Mi 10 Pro. Vous pouvez voir que le capteur le plus à droite, accompagné d’un téléobjectif périscopique, est souligné de la mention « 120x » qui fait référence au rapport de zoom numérique attendu ici. Cela ne dit évidemment pas quel est le rapport du zoom optique ou hybride…

Une configuration proche du Mi 10 Pro ?

Pour le reste, il est difficile de savoir quelles seront les caractéristiques photo du Mi 10 Ultra. Rappelons que le Mi 10 Pro est équipé d’un capteur principal Samsung ISOCELL de 108 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur 8 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 5x, zoom numérique 50x), d’un capteur 12 mégapixels pour les portraits et d’un capteur 20 mégapixels pour les panoramas. Une configuration assez proche ne serait pas impossible.

Hormis ce bloc photo, vous pouvez constater que le Mi 10 Ultra reprend les matériaux du Mi 10 Pro pour son châssis : verre minéral incurvé (la version noire pourrait être formée de céramique) à l’arrière et aluminium sur les tranches, avec les séparations caractéristiques pour les antennes. Selon les rumeurs, l’écran du Mi 10 Ultra devrait être AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, la batterie devrait afficher une capacité de 4500 mAh avec charge rapide 100 watts, et sa meilleure version devrait embarquer 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Source : Mydrivers