Xiaomi profite du MWC pour lancer des écouteurs, trottinettes et autres accessoires dopés à l’IA

Xiaomi profite aussi du MWC (Barcelone) pour lancer ce dimanche 2 mars 2025 ses dernières nouveautés en matière d'écouteurs, scooters, montres et autres objets connectés, de mobilité urbaine et d'autres accessoires. Avec cette année 5 produits tous dopés par de l'IA nouvelle génération.

Xiaomi est loin d'être limité à la fabrication de smartphones. La marque chinoise innove cette année encore dans les catégories scooters électriques dont nous vous parlons dans le détail ici. Mais aussi les écouteurs sans fil, montres connectées, trackers fitness et vidéoprojecteurs. Avec pour commencer l'un des accessoires les plus populaires de la marque : les intra sans fil Buds 5 Pro Series.

Buds 5 Pro : Xiaomi concrétise l'audio Lossless sans fil grâce au WiFi

Des écouteurs proposés cette en année avec une variante WiFi, qui s'affranchit enfin des limites de la technologie Bluetooth 5 pour délivrer du vrai son sans pertes. Grâce à la connexion WiFi, le débit de la transmission audio bénéficie d'une bande passante de 4,2 Mbps, plus de double de ce que permet la technologie Bluetooth 5.0.

Grâce à cette particularité, la qualité audio en sortie peut atteindre jusqu'à 96kHz/24bit – contre 48 kHz/24bit pour la variante sans WiFi. Ils font pour cela partie des premiers à s'appuyer sur la technologie XPAN de Qualcomm, qui peut en théorie permettre aux constructeurs d'aller encore plus loin avec de l'audio à 192KHz/24bit.

Il s'appuie également sur des profils d'égalisation audio conçus par l'excellente équipe de professionnels Harman Golden Ear. De quoi mieux tirer partie du nouveau système de trois haut parleurs intégré à chaque écouteurs, qui promet des aigus plus précis et des basses plus profondes et définies.

Au-delà, Xiaomi améliore l'annulation de bruit sur les deux versions. Avec une technologie hybride capable de délivrer jusqu'à -55dB. De quoi encore mieux se couper des distractions. La marque innove également du côté de l'étui en proposant un bouton qui déclenche de façon plus rapide l'enregistrement de notes audio.

L'IA intégrée aux écouteurs permet également de proposer la traduction et la transcription des conversations à la volée. Ils proposent également le rendu “audio dimensionnel personnalisé”, qui ressemble, sur le papier au rendu Dolby Atmos (aussi appelé “Audio Spatial” chez certains constructeurs).

Côté batterie, vous bénéficiez de jusqu'à 40 heures d'autonomie grâce au boitier. Si vous tombez en rade, un système de recharge rapide permet de récupérer 4,5 heures d'utilisation en seulement 10 minutes. Le choix entre les deux variantes dépend surtout de la compatibilité de votre appareil avec la technologie Qualcomm XPAN. Si vous ne l'avez pas (les iPhone sont entre autres exclus) les Ears Buds Pro 5 (Wifi) peuvent tout de même se contenter de la connectivité Bluetooth.

La variante WiFi des Ear Buds Pro 5 est disponible dès maintenant dans le commerce et sur le site de Xiaomi au prix de 219,99 €. La version Bluetooth des Ear Buds Pro 5 débarque le 11 mars 2025 au prix de 199,99 €.

Les Xiaomi Watch S4 allient élégance, suivi santé, IA et 15 jours d'autotomie

Xiaomi rafraîchit également sa gamme de montres connectées premium avec la Watch S4. Cette itération va encore plus loin sur le suivi, et y ajoute l'IA – le tout dans un écrin très élégant, qui vous accompagne pendant une durée pouvant aller jusqu'à 15 jours. Leur écran AMOLED est particulièrement lisible, même en pleine lumière (1500 nits).

Outre le suivi santé (pouls, stress, sommeil), la montre propose un suivi plus précis de la direction et de l'altitude, pour toujours être votre meilleure alliée, même dans des zones particulièrement isolées. Son système GPS répond à la norme GNSS L1+L5 qui permet une localisation plus précise et fiable par satellite.

Ce qui est également utile lors de vos séances d'entraînement en plein air, ou de vos parcours de course à pied. Les Xiaomi Watch S4 sont disponibles en noir et gris pour 169,99 €. Les autres coloris sont commercialisés 179,99 €.

Plus légère et sportive la Smart Band 9 Pro vous permet de suivre en permanence vos signes vitaux et stress sur une durée pouvant atteindre 21 jours. Avec la technologie GNSS intégrée, ces bracelets intègrent le suivi de votre position GPS.

Le tout avec un écran et une interface semblable à la S4, vous accompagnant dans l'entraînement de quelques 150 sports. Et un prix de vente de seulement 79,99 €

Deux vidéoprojecteurs plus simples à utiliser grâce à l'IA

La marque lance également deux vidéoprojecteurs qui tirent parti de l'IA pour être beaucoup simples et rapides à installer. Le tout avec une optimisation automatique quelles que soient les conditions. Les Xiaomi Smart Projector L1 et les Xiaomi Projector L1 Pro s'occupent ainsi de l’alignement automatique de l’image à l’écran, l’évitement d’obstacles intelligents (recadrage) et la correction automatique de la distorsion sans réglage manuel.

Ils font également une mise au point automatique quelle que soit la surface de projection. Ils intègrent par ailleurs Google TV et Google Assistant. La plus grande différence entre les deux appareils étant la luminosité, qui atteint jusqu'à 400 Lumens pour le Xiaomi Projector Pro.

Le Xiaomi Smart Projector L1 est disponible dès maintenant au prix de 199,99 €. Le Xiaomi Smart Projector L1 Pro sera quant à lui disponible à partir de fin avril au prix de 399,99 €.