Xiaomi 15 Ultra : le roi des smartphones en photo débarque en France

Xiaomi a officiellement lancé son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi 15 Ultra, lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone. Ce modèle, qui succède au très apprécié Xiaomi 14 Ultra, promet des avancées significatives en matière de photographie mobile et arrive sur le marché français avec des caractéristiques de haut vol.



Comme on a pu le voir lors de sa sortie en Chine il y a quelques jours, le Xiaomi 15 Ultra se distingue par son imposant module photo circulaire, fruit de la collaboration continue avec Leica. Ce design, inspiré des appareils photo professionnels, abrite un système de quatre capteurs, dont le plus impressionnant est le nouveau téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Avec une focale de 100 mm et une ouverture f/2.6, ce capteur promet des performances exceptionnelles en basse lumière, capturant 136 % de lumière en plus par rapport à son prédécesseur. Les trois autres capteurs de 50 mégapixels chacun (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif court) complètent ce dispositif polyvalent.

L'écran du Xiaomi 15 Ultra est un panneau AMOLED de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels. Il offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 nits. Sous le capot, on trouve le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 To de stockage UFS 4.0. Le tout est alimenté par une batterie de 5410 mAh, supportant la charge rapide 90 W en filaire et 80 W en sans fil.

Un concentré de technologie pour le marché français, mais pas à la hauteur du modèle chinois

La version française du Xiaomi 15 Ultra présente quelques différences notables par rapport au modèle chinois. Tout d'abord, la capacité de la batterie a été légèrement réduite, passant de 6000 mAh à 5410 mAh, probablement car Xiaomi n’utilise pas la technologie silicium-carbone sur le modèle international. Cependant, les performances de charge restent identiques. Le système d'exploitation HyperOS 2, basé sur Android 15, a été adapté pour inclure les services Google et respecter les réglementations européennes en matière de protection des données.

En termes de design, les consommateurs français auront le choix entre trois finitions : noir, blanc, et une édition spéciale « Silver Chrome » qui imite l'esthétique des appareils photo Leica. Cette dernière version, légèrement plus lourde et épaisse, utilise un mélange de fibre de verre aérospatiale et de cuir pour un look premium unique.

Côté suivi logiciel, Xiaomi promet quatre générations de mises à jour Android et six ans de mises à jour de sécurité pour la série Xiaomi 15. C’est moins que la plupart de ses concurrents principaux, c’est-à-dire le Pixel 9 Pro XL, le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max. Tous, sauf peut-être l’iPhone, bénéficieront de 7 ans de mises à jour.

Le Xiaomi 15 Ultra sera disponible en France à partir du 15 mars 2025, avec un prix de lancement fixé à 1499 euros pour l'unique version à 512 Go de stockage. Ce positionnement tarifaire est identique à celui de son prédécesseur. Les précommandes débuteront dès le 5 mars, avec des offres de lancement jusqu’au 31 mars, incluant 400 euros de remises et le kit photographique de troisième génération offert, d’une valeur de 199 euros.