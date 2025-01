Oubliez le Bluetooth, les premiers écouteurs Wi-Fi arrivent très bientôt

Une révolution est en marche dans le monde des écouteurs sans fil. Les premiers modèles capables de se connecter en Wi-Fi arrivent et ils ne faudra pas attendre longtemps pour mettre la main dessus.

Votre casque ou vos écouteurs sans fil ont beau être les plus sophistiqués possibles, ils sont limités par un point que tous les modèles existants en ont commun : la connexion Bluetooth. Et vous en avez forcément fait l'expérience un jour. Il suffit de laisser son mobile dans le salon et de passer dans la chambre pour que la musique se coupe, faute d'une portée suffisante. Sans parler de cet aspect, le Bluetooth a également un impact sur la qualité du son envoyé dans vos oreilles.

Il y a 2 ans, Qualcomm, célèbre fabricant de processeurs, annonçait sa solution pour palier ces problèmes : permettre aux écouteurs sans fils de se connecter aux réseaux Wi-Fi. Une technologie présentée sous le nom de XPAN, pour eXpanded Personal Area Network, dont on n'entend guère parler depuis. Pourtant, elle est toujours développée en coulisse et l'on apprend que la sortie des premiers produits compatibles XPAN est très proche.

Les écouteurs sans fil qui se connectent au Wi-Fi seront bientôt disponibles

Pas de date précise à se mettre sous la dent en revanche. Qualcomm déclare : “Nous sommes ravis de collaborer avec plusieurs de nos clients pour commercialiser les premiers appareils dotés de XPAN, et ceux-ci seront annoncés très, très prochainement“. Compte tenu de la formulation, on peut raisonnablement tabler sur la première moitié de 2025.

Les futurs écouteurs Wi-Fi seront capables de diffuser de l'audio lossless 24 bits 96 kHz pour la même consommation énergétique que le standard Bluetooth 96 kHz de qualité moindre. Ils basculeront automatiquement entre les deux types de connexions en fonction de la situation (quand vous êtes dehors et plus à portée du Wi-Fi par exemple).

Au début, il y aura certaines contraintes. Les écouteurs devront forcément intégrer la puce Snapdragon S7 Pro de Qualcomm, tandis que le smartphone ou la tablette associé(e) devra posséder un processeur Snapdragon, sans précision de modèle. Les deux appareils devront également être connectés au même réseau Wi-Fi. Reste enfin à découvrir l'inconnue qui pourrait rebuter les consommateurs : le prix.

Source : Android Authority