Google TV se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA, voici lesquelles

Google a déployé une importante mise à jour de sa plateforme Google TV, apportant une foule de nouvelles fonctionnalités qui exploitent la technologie de l'intelligence artificielle et étendent l'intégration des maisons intelligentes.

Google a dévoilé une mise à jour majeure de sa plateforme Google TV, qui devrait révolutionner l'expérience des téléviseurs intelligents. Les nouvelles fonctionnalités, qui associent une technologie d'IA de pointe à une meilleure intégration de la maison intelligente, promettent de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs téléviseurs. Des économiseurs d'écran générés par l'IA au contrôle transparent de la maison intelligente, cette mise à jour marque une avancée significative pour l’écosystème de Google.

Cette nouvelle mise à jour pour Google TV coïncide sans surprise avec le lancement du Google TV Streamer, que nous avions pu tester il y a quelques jours. Elle sera disponible sur les différents appareils Google TV, y compris les téléviseurs intelligents les plus populaires du marché. Cependant, on ne sait pas encore à ce stade si tous les téléviseurs seront ou non mis à jour, certains pourraient être trop anciens pour recevoir la nouvelle version.

L’IA est au centre des nouveautés sur Google TV

L'un des ajouts les plus notables est le nouveau panneau Home, qui sert de centre de contrôle des appareils domestiques intelligents compatibles. Les utilisateurs peuvent désormais gérer facilement leurs thermostats, leurs lumières et leurs caméras de sécurité directement depuis leur écran de télévision. La mise à jour introduit également des notifications de sonnette, permettant aux téléspectateurs de voir qui est à la porte d'entrée sans interrompre leur visionnage. Pour plus de commodité, les commandes vocales de l'assistant Google permettent de contrôler ces fonctions domestiques intelligentes en mode mains libres.

L'IA occupe une place centrale dans cette mise à jour avec l'introduction d'économiseurs d'écran générés par l'IA. Les utilisateurs peuvent désormais créer des économiseurs d'écran personnalisés à l'aide d'invites textuelles ou demander à Google Assistant de générer des économiseurs d'écran à partir de leurs photos Google. Cette fonction ajoute une touche personnelle au mode ambiant du téléviseur, le rendant plus attrayant lorsqu'il n'est pas utilisé activement.

Les amateurs de sport apprécieront la nouvelle page Sports de l'onglet Pour vous. Cette section dédiée regroupe les matchs en direct et à venir, les commentaires sportifs, les meilleurs moments sur YouTube et des recommandations personnalisées basées sur les centres d'intérêt des utilisateurs. Elle est conçue comme une destination unique pour tout ce qui concerne le sport.

Google améliore également ses capacités de découverte de contenu grâce à la fonction « Overviews » (Aperçus), optimisée par Gemini AI. Cet outil fournit des résumés concis des émissions et des films les plus populaires, des analyses saison par saison et des commentaires du public, ce qui permet aux téléspectateurs de décider plus facilement de ce qu'ils vont regarder ensuite.

La mise à jour s'étend à Google TV Freeplay, qui dispose désormais d'un guide des chaînes amélioré. Avec plus de 150 chaînes gratuites disponibles, le guide remanié permet une navigation plus rapide par genre et par sujet. Il est donc plus facile que jamais de découvrir du nouveau contenu qui pourrait vous intéresser.

La portée de Google TV s'étend également, avec la prise en charge de nouveaux téléviseurs Art de marques telles que Hisense et TCL, ainsi que de projecteurs intelligents de Vankyo, Epson et XGIMI. La plateforme est également lancée sur de nouveaux marchés, notamment en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines. Le déploiement de la nouvelle mise à jour a commencé le 23 septembre et devrait s'étendre à tous les appareils Google TV dans les semaines à venir.