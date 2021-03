Xiaomi présentera le Mi 10S le 10 mars 2021, c’est officiel

Xiaomi s'apprête à lever le voile sur un nouveau smartphone milieu de gamme, le Mi 10S. Attendu ce mercredi 10 mars 2021, le téléphone se distingue par un appareil photo 108 mégapixels, un bloc photo rectangulaire et une imposante batterie compatible avec la recharge rapide 33W. Peu avant l'annonce, Xiaomi a publié la première image officielle du smartphone.

Comme le voulaient les rumeurs, Xiaomi a décidé d'enrichir la gamme des Mi 10. L'an dernier, le fabricant chinois avait lancé plusieurs appareils estampillés Mi 10, comme le Mi 10T Lite 5G, le Mi 10T, le Mi 10T Pro, ou encore les Mi 10 Lite. Malgré la sortie récente des Mi 11, Xiaomi annoncera donc le Mi 10S ce mercredi 10 mars 2021 lors d'une conférence en Chine.

Le constructeur vient d'ailleurs de publier une affiche teaser montrant le design du terminal sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Malheureusement, l'image ne révèle pas la face avant du smartphone. Les fuites tablent sur un écran tactile AMOLED 90 Hz de 6,67 pouces avec un poinçon. Un lecteur d'empreintes digitales est placé sous la dalle.

Un quadruple capteur photo 108 mégapixels pour le Xiaomi Mi 10S

Sur la face arrière, Xiaomi intègre un appareil photo imposant dans un bloc photo rectangulaire. Les 4 capteurs sont alignés à la verticale et accompagnés d'un double flash LED. D'après la base de données de la TENAA, un organisme de certification chinois, le Mi 10S embarque un objectif principal de 108 mégapixels.

Le reste du hardware photo est composé d'un module 13 mégapixels et de deux capteurs 2 mégapixels. Sur la face avant, on trouve un capteur selfies de 20 mégapixels. Le smartphone est propulsé par le SoC Snapdragon 870, un chipset moins véloce que le Snapdragon 888. L'autonomie est confiée à une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 33W, comme les nouveaux Redmi Note 10.

Pour l'heure, on ignore si Xiaomi a l'intention de lancer le smartphone en dehors de la Chine. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations sur le nouveau Mi 10, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.