Xiaomi présente les Redmi Note 9 Pro et Pro Max : quadruple capteur photo et batterie 5020 mAh, à moins de 250€

Xiaomi vient de lever le voile sur les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max. Cette nouvelle génération de smartphones se distingue grâce à un quadruple capteur photo arrière de haut vol, une grosse batterie de plus de 5000 mAh et un prix abordable. Date de sortie, prix, fiche technique…On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les Redmi Note 9 Pro.

Comme prévu, Redmi, une filiale de Xiaomi, a annoncé les nouveaux Redmi Note 9 Pro lors d’une présentation en ligne dédiée au marché indien. Les deux flagships succèdent aux très réussis Redmi Note 8 et Note 8 Pro et aux Note 8T. Sans surprise, la gamme tire son épingle du jeu grâce à un excellent rapport qualité prix.

📱Quelle fiche technique pour les Redmi Note 9 ?

Le Redmi Note 9 Pro Max est sublimé d’un écran LCD troué de 6,67 pouces FHD+(2400 x 1080 pixels) au ratio 20:9 recouvert d’une protection Gorilla Glass 5 de Corning. Sous la dalle, la firme a intégré une nouvelle technologie de retour haptique. Dans le poinçon, on trouve un capteur selfies de 32 mégapixels. C’est la caméra selfie la plus évoluée jamais intégrée à un smartphone Redmi, assure la marque.

Au dos, la firme a placé un quadruple capteur photo disposé dans un carré semblable aux Pixel 4 ou aux derniers iPhone. Redmi opte pour un set up symétrique accompagné d’un flash LED juste en dessous. L’appareil photo est composé d’un module principal de 64 mégapixels, d’un capteur grand angle de 8 mégapixels, d’un module macro de 5 mégapixels et d’un capteur ToF de 2 mégapixels dédié à la profondeur de champs. La face arrière est aussi recouverte d’un verre texturé Gorilla Glass 5.

Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 720G gravé en 8 nm, un chipset réservé aux smartphones milieu de gamme orientés gaming, couplé à 6/8 Go de mémoire vive. Redmi a confié l’autonomie du Note 9 Pro Max à une batterie de 5020 mAh compatible avec la recharge rapide 33W. Le chargeur est inclus dans la boîte. Redmi promet 50% d’autonomie en seulement 30 minutes de charge. Enfin, on notera le retour du port jack. Le lecteur d'empreintes digitales est placé sur la tranche du smartphone.

Le Redmi Note 9 Pro est similaire à son grand frère. Côté design, ils sont même identiques. On y trouve ainsi la même batterie de 5020 mAh, le même écran, et un SoC Snapdragon 720G. Il doit par contre se contenter de 4/6 Go de RAM, d’une recharge rapide de 18W, d’un module principal de 48 mégapixels au dos et d’une caméra selfie de 16 mégapixels. La variante standard apparue dans un benchmark n’a pas été évoquée lors de la conférence.

💰Quel prix et quelle date de sortie ?

Les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max seront disponibles en Inde à partir du 17 mars 2020, notamment sur Amazon et le site officiel de la marque. L’arrivée dans les magasins est prévue le 25 mars. Voici la grille tarifaire en vigueur sur le marché indien :

Redmi Note 9 Pro 4 Go RAM/ 64 Go stockage : 12 999 roupies indiennes, soit à peu près 155€

Redmi Note 9 Pro 6 Go RAM/ 128 Go stockage: 15 999 roupies indiennes, soit à peu près 190€

Redmi Note 9 Pro Max 6 Go RAM/ 64 Go stockage : 14 999 roupies indiennes, soit à peu près 180€

Redmi Note 9 Pro Max 6 Go RAM/ 128 Go stockage : 16 999 roupies indiennes, soit à peu près 200€

Redmi Note 9 Pro Max 8 Go RAM/ 128 Go stockage : 18 999 roupies indiennes, soit à peu près 225€

Les deux variantes sont proposées dans les coloris bleu, blanc et noir. Pour l’heure, on ignore quand les deux smartphones arriveront sur le marché européen. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur l’arrivée des Redmi Note 9 en France, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.