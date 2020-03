Redmi Note 9 Pro : premier aperçu de la fiche technique

Le Redmi Note 9 Pro commence à faire parler de lui sur la toile. Quelques jours avant la conférence de présentation en Inde, un informateur réputé a levé le voile sur une grande partie de la fiche technique du smartphone. Le flagship se distingue notamment par son écran LCD troué et un quadruple capteur photo au dos.

Ce 9 mars 2020, Ishan Agarwal, un jeune leaker indien, a mis en ligne un premier aperçu de la fiche technique du Redmi Note 9 Pro sur Twitter. Pour rappel, il a souvent visé juste par le passé. On peut donc accorder un certain crédit à ses informations.

Écran troué 6,67 pouces et quadruple capteur photo 48 MP à l’arrière

Selon Ishan Agarwal, le Redmi Note 9 Pro est sublimé d’un écran troué de 6,67 pouces FHD+ au ratio 20:9. La dalle est recouverte d’une protection d’écran Gorilla Glass 5 de Corning. Aux dernières nouvelles, l’écran se contenterait d’un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz.

Dans le trou dans la dalle, on trouve un capteur selfie de 16 mégapixels. Au dos, la marque mise sur un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels, d’un capteur grand angle de 8 mégapixels, d’un module macro de 5 mégapixels et d’un capteur ToF dédié à la profondeur de champs. Malheureusement, le tweet n’en dit pas plus sur les capteurs utilisés par Redmi.

Enfin, le Redmi Note 9 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 720, un chipset réservé aux smartphones milieu de gamme, couplé à 4 ou 6 Go de mémoire vive. L’autonomie est confiée à une batterie de 5020 mAH compatible avec la recharge rapide 18W. Côté stockage interne, Redmi propose 64 ou 128 Go.

Pour le moment, Ishan Agarwal n’a rien dévoilé concernant le Redmi Note 9 standard. Nous saurons tout sur cette nouvelle génération de smartphones dès le 12 mars 2020 lors de la présentation officielle.