Redmi présentera bientôt un smartphone avec écran LCD et lecteur d’empreinte intégré

Redmi devrait bientôt officialiser un smartphone avec un lecteur d’empreinte digitale intégré à un écran LCD. La marque alternative de Xiaomi a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo confirmant l’arrivée de cette fonctionnalité. Après de nombreux tests, la technologie serait prête à entrer en production de masse.

Vous le savez certainement : les lecteurs d’empreinte digitaux intégrés aux écrans, qu’ils soient optiques ou ultrasoniques, ne fonctionnent aujourd’hui qu’avec des dalles de type OLED (AMOLED ou P-OLED). Cela sous-entend qu’un smartphone avec un écran LCD ne peut aujourd’hui intégrer un lecteur d’empreinte digitale. Et donc que la technologie est réservée aux segments milieu et haut de gamme de la téléphonie, puisque les écrans OLED sont plus chers à produire.

Cependant, l’absence de lecteur d’empreinte dans les écrans des smartphones plus abordables ne durera pas éternellement. Plusieurs constructeurs ont annoncé vouloir rendre compatible cette technologie avec les écrans LCD. Redmi, la division indépendante de Xiaomi, est l’un d’entre eux. Et la marque semble sur le point d’arriver à un résultat suffisamment bon pour se risquer à l’intégrer dans un smartphone très prochainement. Cette information émane de Lu Weibing, l’un des responsables de la marque.

Un lecteur d'empreinte couplé à un émetteur infrarouge

Ce dernier a posté une vidéo sur son compte Weibo. Si vous cliquez sur le lien source en fin de cet article, vous arriverez sur la publication de Lu Weibing avec la vidéo. Celle-ci ne dure que 15 secondes. Mais vous pouvez y voir un smartphone avec un lecteur d’empreinte dans l’écran. Le capteur est d’abord configuré pour accepter l'empreinte de l’utilisateur. Puis il est utilisé pour débloquer le téléphone. Selon Lu Weibing, cette démonstration est faite sur un prototype de Redmi Note 8 Pro, un smartphone doté d’un écran IPS Full HD+ de 6,53 pouces. Il faudra le croire sur parole.

Dans son message, le dirigeant explique que la technologie utilisée ici s’appuie sur un signal infrarouge qui peut traverser les différentes couches constitutives d’un écran LCD (notamment celles avec les cristaux liquides, justement). La transmittance de l’infrarouge (c’est-à-dire le rapport entre la puissance avant et après le passage au travers de l’écran) vis-à-vis du LCD est assez élevée pour que le lecteur d’empreinte (de nature optique) puisse capter la forme de l’empreinte et l’utiliser comme moyen de déblocage. Les tests étant concluants, il espère que cette technologie entrera rapidement en production de masse pour une intégration prochaine. Reste à savoir quel sera le premier téléphone à en bénéficier.

Source : Weibo