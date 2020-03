Xiaomi Redmi Note 9 : présentation le 12 mars 2020, c’est officiel !

Le Xiaomi Redmi Note 9 sera présenté le 12 mars 2020 lors d’une conférence en Inde. Quelques mois après le lancement des Note 8, Redmi a annoncé l’arrivée d’une nouvelle gamme de smartphones. On fait le point sur les premières informations disponibles sur les Redmi Note 9.

Lancé début 2019, le Redmi Note 7 s’est imposé parmi les smartphones plus populaires du marché avec 16,4 millions d’unités écoulées l’an dernier. Au mois d’août 2019, Redmi a annoncé ses successeurs, les Redmi Note 8 et Note 8 Pro, rapidement suivis des Note 8T. Sans surprise, la marque indienne continue donc sur sa lancée cette année avec les Redmi Note 9.

Dans un post publié sur Twitter, Redmi a révélé la date de présentation officielle des Redmi Note 9. « Préparez-vous pour le plus grand lancement de produit #Redmi de 2020! » annonce Redmi, promettant un appareil photo qui « ne ressemblera en rien à ce que vous avez déjà vu ». La conférence de lancement aura lieu en Inde le 12 mars 2020, termine la firme.

Redmi accompagne son tweet d’une première affiche promotionnelle. Dans le 9 de l’image, on aperçoit un quadruple capteur photo disposé dans une forme de carré, à la manière des Pixel 4, des derniers iPhone et des Mate 20 par exemple. Pour l’heure, on ignore si cet appareil photo sera intégré au Redmi Note 9 standard ou réservé à l’édition Pro.

Quelques heures plus tard, Manu Jain Kumar, responsable Xiaomi en Inde, a publié une seconde photo teaser du Redmi Note 9. Posé sur la face avant sur une table et recouvert d’un magazine, le smartphone passe presque inaperçu. Manu Jain Kumar a d’ailleurs mis au défi les internautes de repérer le téléphone en moins de 9 minutes. On y aperçoit un port USB-C et une prise audio jack. C’est tout ce qu’on sait pour le moment. On vous en dit plus dès que possible sur cette nouvelle génération de smartphones Redmi.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩 #ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

My main man @RanveerOfficial. Of course 9️⃣ ayega. And it'll be here very soon. 😎

Legend says that it takes only 9️⃣ secs to spot the 9️⃣ in this photo! 😉

Mi Fans, are you fast enough? Screenshot it & tweet with #ILoveRedmiNote!

9 से 12 होने का time आ गया है! #Xiaomi #Redmi ❤️ https://t.co/i6IoQq82gO pic.twitter.com/qC9bIr8Hox

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020