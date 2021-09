POCO F3 : la version 256 Go de l’excellent smartphone Xiaomi est sous les 300 €

Alerte super bon plan chez Amazon ! Le célèbre site marchand permet à ses membres de se procurer le POCO F3 à prix réduit. En effet, la version 256 Go de l'excellent smartphone Xiaomi est vendue actuellement sous les 300 euros.

Ce nouveau deal issu du monde de la téléphone vous propose de profiter d'une réduction de 25% sur le POCO F3. Alors que son prix conseillé est de 399,90 euros, le modèle 256 Go du smartphone Xiaomi disponible dans un coloris noir est en ce moment proposé à 299,90 euros sur la plateforme française d'Amazon.

À titre d'information, il s'agit de la version française du Xiaomi POCO F3 qui bénéficie d'une garantie de deux ans et qui est vendue et expédiée par Amazon. Le smartphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et seuls les membres titulaires d'un compte Amazon Prime peuvent opter pour le paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour en revenir au téléphone, le Xiaomi POCO F3 embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 870, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide 33 W et le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI 12. À propos de l'APN, on retrouve une caméra principale de 48 MP, un appareil photo ultra-large de 8 MP et une caméra télémacro de 5 MP. Enfin, le POCO F3 est livré avec un adaptateur secteur, un câble USB Type-C, un adaptateur casque Type-C vers 3,5 mm, un étui de protection, un outil d'éjection de la carte SIM, un guide utilisateur et un certificat de garantie.