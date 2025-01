Xiaomi MIX Flip : le smartphone pliable perd plus de la moitié de son prix chez Boulanger

Près de six mois après son arrivée en France, le Xiaomi MIX Flip perd déjà plus de la moitié de son prix chez Boulanger. Par l'intermédiaire d'un bonus de reprise, il est possible d'avoir le smartphone pliable pour moins de 605 euros.

Profitez des soldes d'hiver 2025 pour vous offrir le Xiaomi MIX Flip à prix cassé. Affiché à plus de 1300 euros sur le site officiel de la marque, le smartphone pliable du constructeur asiatique voit son tarif diminuer à 801,99 euros chez Boulanger. En plus du prix préférentiel, vous pouvez obtenir un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Grâce à cette autre réduction, le MIX Flip de Xiaomi revient donc à 601,99 euros.

Arrivé sur le marché français à l'automne 2024, le Xiaomi MIX Flip embarque deux écrans interne et externe : un écran intérieur CrystalRes AMOLED de 6,86 pouces avec une définition de 2912 x 1224 pixels, et un écran extérieur AMOLED Liquid Display de 4 pouces avec une définition de 1392 x 1208 pixels. Fonctionnant sous Android 14 avec une surcouche HyperOS, le téléphone dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go et d'une batterie de 4780 mAh compatible avec la charge rapide à 67W.

La partie APN du smartphone inclut un double capteur de 50 + 50 MP et une caméra frontale de 32 MP. Quant à la connectivité, elle se compose de la 5G LTE, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS et du WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz). Pour plus d'informations, découvrez notre prise en main du téléphone et notre test du Xiaomi MIX Flip.