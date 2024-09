Le Mix Flip débarque en France, Xiaomi confirme enfin l’arrivée de son smartphone pliable dans nos contrées

Xiaomi a indiqué que le Mix Flip, son smartphone pliable sorti il y a quelques mois en Chine, arriverait bien sur le marché français. La marque a même donné un prix. Nous avons pu rapidement le prendre en main.

En ce qui concerne les smartphones pliables, Xiaomi n’en est pas à son coup d’essai. On se souvient des Mix Fold, par exemple. Mais jamais l’un de ses produits n’avait été commercialisé en France. Ce sera le cas du Mix Flip, sorti en Chine il ya déjà quelques mois.

Dévoilé en marge de la présentation des Xiaomi 14T et 14T Pro, le Mix Flip est un smartphone au format « clapet » qui vient marcher sur les plates-bandes d’un certain Galaxy Z Flip. Ses atouts ? Sa partie photo développée avec Leica et son grand écran externe.

Xiaomi Mix Flip Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Ecran interne 6,86 pouces

2912 x 1224 pixels

OLED

LTPO 1-120 Hz

3200 nits Ecran externe 4 pouces

1392 x 1208 pixels

Super AMOLED

1-120 Hz

3200 nits

OS Hyper OS

Android 14 RAM 12 Go Stockage 256 Go, 512 Go Photo Capteur principal 50 MP

Capteur ultra grand-angle 50 MP Selfie 32 MP Batterie 4780 mAh

Charge rapide 67 Watts 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation Prix A partir de 1299 euros

Le Xiaomi Mix Flip mise tout sur son écran externe

On peut ainsi compter sur une grande dalle externe de 4 pouces et une dalle interne de 6,8 pouces, toutes deux OLED et LTPO. L'écran secondaire a l’avantage de prendre toute la façade, en incluant même les deux capteurs de 50 mégapixels. La partie logicielle de cet affichage, avec une interface propre (Hyper OS est évidemment présent), se montre très intéressante. Elle permet d’afficher Widgets, applications dédiées et animations.

Nous avons pu prendre rapidement en main ce Flip et les premières impressions sont bonnes. Un gros travail a été fait sur cet écran externe : il est possible d’utiliser à 100% le téléphone sans l’ouvrir : il est même possible de passer des appels. En revanche, nous restons encore dubitatifs sur la charnière, qui n’apporte aucune résistance (c’est ouvert ou fermé). C’était déjà le cas sur les Fold. Si la partie photo, conçue en partenariat avec Leica, promet beaucoup, on attend de voir ça en utilisation quotidienne. L’autonomie (batterie de 4780 mAh) sera aussi un gros enjeu.

Le Xiaomi Mix Flip arrive en France le 26 septembre 2024 à un prix de départ de 1299 euros. Bien entendu, nous le testerons en temps et en heure.