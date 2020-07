Xiaomi Mi Stick TV : la fiche technique de la version 1080p entièrement dévoilée

Le Mi Stick TV, prochain dongle HDMI de Xiaomi et futur concurrent du Fire Stick TV d’Amazon, a fait l’objet d’une nouvelle fuite. Celle-ci dévoile l’ensemble des détails techniques de la version compatible 1080p. Ce nouvel accessoire audio sera présenté par la marque chinoise le 15 juillet lors d’une conférence de presse en ligne.

Le 15 juillet, soit dans deux jours, Xiaomi organisera une conférence de presse rediffusée sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Vous pouvez découvrir ci-dessus le visuel de cette conférence avec la date et l’heure. Cette conférence sera logiquement dédiée aux objets connectés et ne devrait pas être l’occasion de découvrir de nouveaux smartphones.

Dans ce visuel se cachent des indices sur les produits que la marque chinoise dévoilera. Vous pouvez y découvrir la roue d’un produit de mobilité urbaine (trottinette ou vélo), les contours d’un bracelet connecté type Mi Band, l’ombre d’un écran large (il devrait s’agir du premier écran de PC de Xiaomi, mesurant 27 pouces et affichant des images en 4K à 165 Hz) et bien d’autres choses encore.

Lire aussi – Xiaomi Mi TV Master Series : 65 pouces, OLED, 4K, HDR, 120 Hz à 1600 euros

À droite du visuel, vous pouvez voir un dessin de touches qui semblent contrôler le volume sonore d’un produit. Vous remarquez que ce dessin, ainsi que celui de l’écran de PC et la touche avec le sigle de mise en marche sont entourés d’une sorte de câble qui finit par une prise. Et il semble qu’il s’agisse d’un connecteur HDMI. Cet indice confirme que Xiaomi présentera son Mi Stick TV dans deux jours.

Compatible Android TV 9.0 avec Netflix et Disney+

Le Mi Stick TV, déjà croisé dans nos colonnes en juin, sera un dongle HDMI sous Android TV qui concurrencera le Fire Stick TV d’Amazon, notamment. Il se place sur le port HDMI d’une télévision et est alimenté par un port USB. Hasard du calendrier, un blogueur coréen a publié ce week-end deux articles complets sur la version 1080p du Mi Stick TV (une version 4K serait également prévue). Le premier article est un unboxing où nous apprenons que tous les testeurs auraient une pénalité s’ils publient quelque chose avant le 15 juillet (confirmant la date de présentation).

Le second est plus technique et présente la fiche technique, ainsi que le score AnTuTu de la plate-forme. Celle-ci est basée sur un SOC Amlogic composé de quatre ARM Cortex-A53 et un ARM Mali-450. Il est accompagné de 1 Go de RAM (monopolisé aux deux tiers par l’OS), 8 Go de stockage et Android TV 9.0. Il est compatible Bluetooth 4.2, HDMI 2.0a, WiFi dual band, Dolby Audio et DTS Surround et Google Assistant.

Nativement compatible Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify et Twitch, le Mi Stick TV devrait donc être une solution plutôt économique pour apporter une connectivité avancée aux anciens téléviseurs. Reste à savoir à quel point elle sera économique. Les rumeurs affirment qu’il pourrait être vendu 40 euros. Rendez-vous mercredi pour le savoir.

Source : Muritzy.tistory.com