Xiaomi Mi MIX 4 : la caméra sous l’écran sera invisible à l’œil nu !

Xiaomi va dévoiler au mois d’août son téléphone le plus haut de gamme de l’année 2021, le Xiaomi Mi MIX 4. Il sera le premier smartphone de Xiaomi à être équipé d’une caméra sous l’écran, et nous en savons désormais plus sur celle-ci.

Le célèbre leaker Ice Universe a dévoilé hier sur son compte Twitter davantage d’informations concernant la caméra frontale du smartphone, qui sera bien cachée sous son écran. Selon lui, la caméra frontale du Xiaomi Mi MIX 4 sera totalement invisible à l’œil nu. Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que les rendus ci-dessus concordent avec le design réel du smartphone.

Avec son Xiaomi Mi MIX 4, le fabricant chinois ferait donc mieux que ses concurrents. En effet, le ZTE Axon 20 5G, le premier smartphone à avoir adopté la technologie, ne camoufle pas totalement la caméra frontale, puisqu’on peut toujours repérer la zone où se cache le capteur. Le géant coréen Samsung n’aurait pas non plus réussi à dissimuler complètement le capteur sur son Galaxy Z Fold 3, comme nous l’avaient montré les images officielles du smartphone.

Que sait-on du Xiaomi Mi MIX 4 ?

En plus de proposer une caméra selfie sous son écran AMOLED FHD+ 120 Hz, le Xiaomi Mi MIX 4 devrait utiliser des composants très haut de gamme. En effet, le smartphone serait propulsé par le nouveau Snapdragon 888+, la version overclockée du Snapdragon 888. Il serait alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W. C’est près de deux fois plus que le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui se contente d’une recharge rapide filaire et sans fil de 67 W.

Ce n’est pas la technologie la plus rapide du fabricant chinois, puisqu’il avait récemment présenté la recharge rapide filaire 200 W, qui permet de faire passer un smartphone de 0 à 100 % en seulement 8 minutes. Toutefois, on s’attend tout de même à ce que l’appareil puisse se recharger en seulement une vingtaine de minutes.

Malheureusement pour nous, il ne devrait pas être possible de profiter du smartphone en France, puisque Xiaomi ne prévoirait de le sortir qu’en Chine. Selon les informations de MyDrivers, il serait commercialisé à un tarif de 5999 yuans (781 euros), soit le même prix que le Mi 11 Ultra. Il faudra donc l’importer si vous souhaitez le tester.

