Xiaomi Mi 12 : un lancement anticipé en décembre 2021 avec le Snapdragon 895 ?

Selon le leaker réputé IceUniverse, le Snapdragon 895, le prochain SOC haut de gamme de Qualcomm, pourrait faire ses débuts plus tôt que prévu. De fait, Xiaomi pourrait avancer la date de sortie du Mi 12, premier smartphone à être équipé de la nouvelle puce du constructeur américain.

Ce n'est pas un secret, Qualcomm a d'ores et déjà débuté les tests sur le Snapdragon 895, le successeur direct du Snapdragon 888. Plusieurs partenaires chinois ont reçu des unités de la nouvelle puce et multiplient les expérimentations. Selon le leaker réputé Evan Blass, il s'agira d'ailleurs du premier processeur du marché gravé en 4nm. En outre, il embarquera un nouveau CPU Kryo 780, basé sur la nouvelle architecture v9 d'ARM, ainsi qu'un GPU Adreno 730.

Et comme vous le savez peut-être, le numéro un mondial des puces pour smartphone entretient des relations privilégiées avec Xiaomi. Depuis quelques années, on retrouve les dernières puces de Qualcomm dans les récents flagships de la firme chinoise, à l'image du Mi 11 qui était le premier smartphone à être équipé d'un Snapdragon 888.

Traditionnellement, Xiaomi lance ses nouveaux flagships dans la foulée de la présentation de la dernière puce de Qualcomm, généralement vers la toute fin de l'année (28 décembre 2020 pour le Mi 11 en l'occurrence). Et d'après de nombreuses fuites parues sur la toile, Xiaomi compte bien s'assurer l'exclusivité du Snapdragon 895 sur le Mi 12, son prochain smartphone haut de gamme. De fait, il est fort probable que Xiaomi reproduise le même schéma en 2021 et calque son calendrier sur celui de Qualcomm.

Le Snapdragon 895 est en avance, le Mi 12 aussi ?

Or, selon le leaker qu'on ne présente plus IceUniverse, Qualcomm pourrait lancer le Snapdragon 895 un peu plus tôt que prévu, en début décembre 2021. Plusieurs déductions s'offrent donc à nous. Premièrement, que les tests sur le Snapdragon 895 se sont passés sans accroc, et deuxièmement, que Xiaomi pourrait lui aussi avancer la date du lancement du Mi 12 à la même période.

Quoi qu'il en soit, nous devrions avoir une réponse rapide à ces interrogations. Généralement, Qualcomm organise chaque année une série de conférence intitulées “Snapdragon Tech Summit” pour présenter ses nouveaux produits. Elles prennent place habituellement vers la mi-décembre, mais si IceUniverse dit vrai, Qualcomm pourrait annoncer la tenue de ces évènements quelques semaines plus tôt, confirmant ainsi un lancement anticipé du Snapdragon 895.

