Qualcomm : le successeur du Snapdragon 888 pourrait révolutionner la photo sur Android

Qualcomm travaille logiquement sur son prochain processeur haut de gamme, celui qui succédera au Snapdragon 888. Il devrait apporter plus de puissance, ce qui est normal, mais aussi être meilleur au niveau de la photo, proposant un module interne conçu par Leica.

Le Snapdragon 888 commence à peine à apparaître sur les smartphones que Qualcomm pense déjà à la suite. Quoi de plus logique, après tout ? Il n’est absolument pas étonnant de voir le constructeur américain travailler sur son prochain SoC haut de gamme qui pourrait bien être annoncé dans le courant de l’année. Aujourd’hui, nous avons des premiers éléments qui nous proviennent du site allemand WinFuture, toujours bien informé. Ce nouveau modèle serait déjà testé en interne chez Qualcomm et porterait le numéro de série SM8450. Pour rappel, le Snapdragon 888 portait lui le numéro SM8350, on peut donc admettre qu’il s’agit bien là de son successeur.

Il serait doté du nom de code Waipio, ce qui là encore est logique. En effet, Qualcomm a pour habitude de prendre des lieux emblématiques d’Hawaii pour nommer ses produits. Ce dernier fait ainsi référence à la vallée Waipio, sur l’une des îles de l’état américain. A titre de comparaison, le Snapdragon 888 tirait son nom de code de la petite bourgade de Lahaina.

Qualcomm veut miser sur la photo

Les informations techniques sur ce nouveau processeur sont maigres. WinFuture précise qu’actuellement, la société américaine est en train de tester en interne des modèles disposant de 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de mémoire. Il ne s’agit ici que de modèles en test et cela ne signifie donc pas que ces SoC seront automatiquement accompagnés de ces 12 Go.

Le site précise également que Qualcomm utiliserait un nouveau module photo interne et conçu par Leica. Si la chose est avérée, cela pourrait signifier une amélioration notable des clichés pris par les smartphones Android équipés, notamment au niveau du traitement de l’image (ce module ne remplaçant bien évidemment pas l’APN du constructeur).

Des infos encourageantes, mais pour le moment, Qualcomm n’a absolument rien annoncé qui va dans ce sens. Il faudra donc attendre un peu avant d’en savoir plus sur ce mystérieux processeur Waipio.

