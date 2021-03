Xiaomi Mi 11 Lite 4G : écran 90 Hz, SD732G, batterie 4250 mAh, la fiche technique se précise

La fiche technique de la version 4G du Mi 11 Lite se précise. Xiaomi aurait décidé d’y intégrer le Snapdragon 632G, comme pour le Redmi Note 10 Pro. Il serait également équipé d’un triple capteur photo, d’une batterie de 4250 mAh, compatible charge rapide et d’un écran dont le taux de rafraichissement atteindrait les 90 Hz.

Xiaomi prépare l’arrivée de plusieurs smartphones pour accompagner le Mi 11, dévoilé le mois dernier et testé dans nos colonnes dans la foulée. Vous pouvez également retrouver en fin de cet article le test vidéo complet du téléphone. Le Mi 11 devrait au moins être accompagné d’un Mi 11 Pro et d’un Mi 11 Lite, voire même d’un Mi 11 Ultra, comme ce fut le cas pour le Mi 10 en 2020. Ces trois smartphones pourraient même être annoncés le 29 mars prochain, lors d’une conférence organisée en ligne par la marque.

Le Mi 11 Lite a largement fait parler de lui ces dernières semaines. Les plus récentes évoquent l’existence de deux versions : une première compatible 5G et une seconde compatible 4G. Une fuite complète avait notamment dévoilé une grande partie de la fiche technique début mars. Une autre précisait, il y a quelques jours, les coloris du Mi 11 Lite 4G, avec quelques précisions sur les éléments internes. Cette semaine, la fiche technique est dévoilée sur Twitter par un leaker.

Mi 11 Lite : le même SoC que le Redmi Note 10 Pro

Selon ce dernier, la version 4G du Mi 11 Lite serait équipée du Snapdragon 732G, le même SoC que le Redmi Note 10 Pro. Il servirait à animer MIUI 12, basé sur Android 11, et un grand écran AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces. Cet écran serait compatible 90 Hz. Pour alimenter cela, Xiaomi aurait choisi une batterie de 4250 mAh, compatible charge rapide 33 watts. Un chargeur adéquat serait d’ailleurs fourni dans la boîte.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G specs + some images -6.55", AMOLED, FHD+, 2400 x 1080, 90Hz

-Qualcomm Snapdragon 732G

-64MP + 8MP Ultra Wide + 5MP Telemacro

-4250mAh, 33W

-Android 11, MIUI 12

-Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM, microSD slot, No 3.5mm jack

-164 x 74 x 6 mm

-150 g (1/2) pic.twitter.com/C71x2e2b97 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) March 21, 2021

Le smartphone serait compatible Dual SIM, Bluetooth 5.2 et NFC. Il disposerait d’un port pour une carte mémoire. Mais il n’aurait pas de port jack 3,5 mm. Il intègrerait 3 capteurs photo : un 64 mégapixels en tant que module principal, un 8 mégapixels pour les panoramas et un 5 mégapixels pour les macros. Il mesurerait 6 mm d’épaisseur et pèserait 150 grammes. Découvrez ci-contre les coloris du smartphone, lesquels avaient déjà fait l’objet d’une fuite.

Le Mi 11 Lite pourrait donc être l’un des smartphones annoncés le 29 mars prochain. D’autres produits y sont attendus, autant des smartphones que des accessoires connectés. Le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra semblent être des candidats évidents, ainsi que le Mi Band 6. Télévisions et ordinateurs portables pourraient aussi les accompagner. Nous reviendrons évidemment sur l’ensemble de ces nouveautés quand elles seront officialisées.