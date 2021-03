Xiaomi Mi 11 Lite : une fuite dévoile la fiche technique avant l’heure

Le Xiaomi Mi 11 Lite se dévoile. Alors que la date d'annonce n'a pas encore été dévoilée, une fuite est venue lever le voile sur une partie de la fiche technique du smartphone milieu de gamme. On y découvre notamment un SoC Snapdragon 765G, un chipset conçu par Qualcomm.

En février 2021, Xiaomi a annoncé l'arrivée du Mi 11 en France. Le nouveau flagship Xiaomi tire son épingle du jeu grâce à un SoC Snapdragon 888, un écran 120 Hz, une batterie de 4600 mAh avec recharge rapide 55W et un triple capteur photo avec objectif principal de 108 mégapixels.Dans les mois à venir, la gamme des Mi 11 sera enrichie de plusieurs nouvelles déclinaisons, dont une édition Lite plus abordable.

Ce Xiaomi Mi 11 Lite est déjà apparu à plusieurs reprises sur la toile. Des photos volées montrant le smartphone ont rapidement révélé le design choisi par la marque chinoise. Visuellement très proche du Mi 11 standard, le Lite arbore un écran LCD plat. Dans une petite cavité sur la dalle, on trouve la caméra frontale. Sur la face arrière, Xiaomi intègre un appareil photo logé dans un carré aux bords arrondis.

Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et Android 11 pour le Xiaomi Mi 11 Lite

Plus récemment, le Mi 11 Lite a fait une apparition remarquée dans la base de données de Google Play Console, la plateforme permettant aux développeurs de publier une appli Android. D'après le listing, le smartphone est alimenté par le Snapdragon 765G, un chipset Qualcomm compatible avec la 5G. Boosté pour le gaming et l'intelligence artificielle, le SoC offre jusqu’à 20 % de performances graphiques supplémentaires par rapport au Snapdragon 765. Au sein du Mi 11 Lite, il est épaulé par 8 Go de RAM.

Sur le même sujet : Le Xiaomi Mi 11 Pro menace d’embarquer une puce MediaTek plutôt qu’un Snapdragon 888

Sans surprise, le smartphone tourne sous Android 11, la dernière version de l'OS. Evidemment, Xiaomi accompagne l'OS de sa surcouche Android, MIUI 12.5. Enfin, notez que l'écran LCD offre une définition de 1080 x 2400 pixels. Pour l'heure, on ignore quand encore la marque chinoise annoncera son nouveau téléphone. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.