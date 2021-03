Mi 11 Lite : une fuite révèle le prix du smartphone et confirme sa fiche technique

On connaît le prix du Mi 11 Lite avant l’heure. Le prochain smartphone de Xiaomi sera vendu 279 € en Europe, soit bien moins cher que sa version haut de gamme, commercialisée à partir de 749 €. La fuite indique également les mêmes informations sur la fiche technique ayant auparavant fait surface.

On sait depuis quelque temps que Xiaomi prépare une version allégée de son Mi 11, intitulée Mi 11 Lite. De nombreuses informations nous sont déjà parvenues, notamment son design complet ainsi qu’une majeure partie de sa fiche technique. Comme souvent, il ne reste plus qu’à découvrir son prix. Ce dernier a désormais fuité. Le Mi 11 Lite sera commercialisé à 279 €. C’est bien moins cher que le modèle standard, que la firme chinoise vend à partir de 749 €.

En plus de révéler son prix, la fuite confirme également la plupart des suspicions à propos de la fiche technique du smartphone. Selon cette dernière, le Mi 11 Lite présentera bien un écran AMOLED 6,55 ” avec une résolution de 2400×1080. Elle affirme que l’appareil sera propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, moins puissant que la superstar Snapdragon 888 qui équipe le modèle Vanilla. Il bénéficie de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

La fiche technique du Mi 11 Lite confirmée par une nouvelle fuite

Côté photo, là encore ce sont les mêmes informations qui tombent. Le smartphone propose un capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d’un capteur grand angle de 9 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur selfie est quant à lui de 20 mégapixels. Enfin, le Mi 11 Lite sera bien alimenté par une batterie 4250 mAh, selon la source.

On retrouve donc les mêmes données que dans la récente fuite de la fiche technique. Cette dernière annonce également la présence d’Android 11 et de sa surcouche MIUI 12, d’un compartiment Dual Sim et d’un port jack 3,5 mm. Les leakers semblent se mettre d’accord sur les caractéristiques du smartphone, qui n’a pour le moment pas de date de sortie.

La fuite fournit également le premier rendu presse du Mi 11 Lite, qui confirme le design révélé il y a quelques jours. Le téléphone devrait être disponible en trois coloris : noir, bleu et doré. Avec autant d’informations dévoilées au même moment, on peut en toute logique espérer une annonce officielle de la part de Xiaomi d’ici peu de temps.

Source : slashleaks