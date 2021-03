Xiaomi Mi 11 Lite : découvrez en image les trois coloris du smartphone

Un visuel a été dévoilé sur Internet présentant le design et les couleurs du prochain Mi 11 Lite de Xiaomi. Cette image révèle des lignes et des courbes similaires à celles du Mi 11, le flagship de Xiaomi présenté en février. Marquage. Positionnement du capteur selfie. Ergonomie du bloc photo. Tout semble identique, promesse d’une expérience similaire.

Contrairement à 2020, Xiaomi n’a pas présenté la version Pro de son flagship en premier. La marque chinoise a démarré avec le Mi 11, la version classique. Une version que nous avons testée sous toutes les coutures et dont vous pouvez retrouver tous les détails aussi bien sur PhonAndroid.com ou sur notre chaîne YouTube (retrouvez le test vidéo en fin de cet article). C’est un smartphone vendu à 749 euros et plaisant à utiliser, même si quelques points faibles viennent obscurcir le bilan général.

Le Mi 11 ne sera pas le seul à défendre les couleurs de la marque sur les segments premium. Il sera logiquement suivi par le Mi 11 Pro dont nous avons publié plusieurs rumeurs et indiscrétions. C’est notamment lui qui devrait gommer certains points faibles de son petit frère. Le Mi 11 pourra s’appuyer également sur une déclinaison moins chère appelée par les rumeurs le Mi 11 Lite. Nous avons également publié quelques articles à son sujet, notamment un article sur sa fiche technique.

Le Mi 11 Lite arrive en trois coloris

Cette semaine, de nouvelles informations ont fuité sur le web. Le site 91Mobiles et le leaker indien Ishan Agarwal ont dévoilé un visuel qui pourrait bien être utilisé par Xiaomi pour illustrer la future page web du Mi 11 Lite. Ce visuel, vous le retrouvez en tête de cet article. Vous y découvrez les trois coloris qui devraient être proposés : noir, bleu et un doré qui sera appelé « Pèche ». Le bleu nous semble très élégant. Et le noir très classique.

Une telle image qui fuite est un signe avant-coureur d’un lancement proche. Aucune date officielle n’a encore été dévoilée par Xiaomi. Mais le Mi 11 Lite sera certainement lancé dans les prochaines semaines. Petit rappel des spécifications techniques attendues : écran Full HD+ IPS de 6,55 pouces, Snapdragon 732G (compatible 4G uniquement), triple capteur photo 64+8+5 mégapixels, batterie 4150 mAh avec charge rapide, capteur selfie 16 mégapixels, 6 Go de mémoire vive. Une version 5G pourrait également être proposée.

