Poco X3 Pro : un revendeur dévoile les spécifications du smartphone

Les caractéristiques du Poco X3 Pro ont été dévoilées en amont de sa présentation officielle, prévue à 13h aujourd’hui. La fuite provient d’un site de vente sur internet vietnamien, qui a accidentellement publié la fiche technique du smartphone.

Le marchant en ligne vietnamien Shopee a dévoilé la plupart des caractéristiques du Poco X3 Pro, une version légèrement améliorée du Poco X3 sorti l’année dernière. En effet, l’ensemble de la fiche technique semble très similaire à son petit frère, car seules quelques caractéristiques techniques sont différentes.

On sait à présent que le Poco X3 Pro sera propulsé par un processeur Snapdragon 860 de Qualcomm, une puce qui n’a pour l’instant pas été officiellement dévoilée. Il s’agirait vraisemblablement d’une version améliorée du Snapdragon 855+, qui équipait des smartphones haut de gamme de 2019 comme le OnePlus 7T Pro.

Le Poco X3 Pro reprend les codes du Poco X3

Tout comme le Poco X3, le Poco X3 Pro est équipé d’un écran de 6,67 pouces FHD+ IPS compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et protégé par du Gorilla Glass 6. Celui-ci sera alimenté par une batterie de 5160 mAh, rechargeable à une puissance de 33W en filaire.

Le Poco X3 Pro sera livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière qui comprendra un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et deux capteurs de 2 MP, comme l’indique le listing de Shopee. Pour les selfies, le smartphone pourra compter sur un capteur de 20 MP, logé dans un poinçon central.

Sur le plan de la connectivité, le Poco X3 Pro semble offrir la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth 5.0, le NFC et une prise jack. De plus, il disposera de deux haut-parleurs pour offrir un son stéréo. Enfin, il mesurera 9,4 mm d’épaisseur, et pèsera pas moins de 215 grammes.

Le Snapdragon 860 sera associé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, et on connait déjà le prix de chaque version. Un emplacement pour carte microSD devrait permettre d'étendre la mémoire jusqu'à 1 To. Il faudra attendre la présentation officielle tout à l’heure pour en savoir davantage sur le smartphone. Celui-ci n’arrivera pas seul, puisqu’il sera accompagné par le Poco F3, la version internationale du Redmi K40.

Source : androidpolice