Xiaomi Mi 10 Pro Plus : il aurait un énorme module photo, présentation le 11 août

Le Xiaomi Mi 10 Pro s’annonce comme le futur haut de gamme ultime du constructeur. Xiaomi tiendra une conférence le 11 août 2020 à l’occasion de son 10e anniversaire. Parce qu’un tel événement se célèbre, la marque nous réserve des surprises.

À la mi-février, Xiaomi dévoilait les Mi 10 et Mi 10 Pro , ses deux flagships phares du moment. Une fois n’est pas coutume, le constructeur aurait l’intention de lancer une troisième variante encore plus haut de gamme. Cela fait quelques semaines les bruits de couloir annoncent un Xiaomi Mi 10 Pro Plus dont le puzzle se met progressivement en place.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus : il serait présenté le 11 août

2020 marque le 10e anniversaire de Xiaomi et pour célébrer sa première décennie d’existence, le constructeur a annoncé un événement viuruel pour le 11 août. Lei Jun, le co-fondateur de Xiaomi prendra la parole pour parler du passé, du présent et du futur de l’entreprise. Celle-ci devrait également dévoiler un ou plusieurs produits dont le Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Xiaomi n’a encore dévoilé aucune information officielle sur le smartphone, mais les fuites s’en chargent depuis quelques semaines.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus : zoom 100x, batterie de 4500 mAh et une recharge rapide de 120 W

Le célèbre leaker et designer Ben Geskin vient de publier la photo d’une coque présentée comme celle du Mi 10 Pro Plus. On y découvre une énorme découpe à l’arrière qui donne une idée de la taille du module photo. En fait, l'emplacement est si grand qu’il occupe près de la moitié de la couverture arrière. On peut également y voir l’inscription « 100x Infinity Zoom », ce qui indique que l’appareil aura un zoom 100x à l’instar du Galaxy S20.

Le 24 juillet, l’organisme de cérification allemand TÜV Rheinland a également certifié une batterie à deux cellules de Xiaomi affichant une capacité de 4500 mAh. À cela s’ajoute la récente certification par Xiaomi d’une recharge rapide de 120W qui pourrait bien faire ses débuts avec le Mi 10 Pro+. Pour le reste, le smartphone est annoncé avec une interface de réglages graphiques pour ajuster les options du GPU comme sur PC. Enfin, il serait équipé d’un écran AMOLED offrant un taux de rafraichissement de 120 Hz, un SoC Snapdragon 865 ou 865+ ou encore un capteur photo principal de 108 MP à l’instar des Mi 10 et Mi 10 Pro.

Source : Gizchina