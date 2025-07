Google renforce la sécurité et améliore le Wi-Fi de votre Pixel avec la mise à jour de juillet, téléchargez-la vite !

Google lance une nouvelle mise à jour qui touche presque toute sa gamme Pixel. Au programme : des correctifs de sécurité cruciaux, une meilleure stabilité Wi-Fi et des bugs enfin corrigés.

Les téléphones actuels s’appuient de plus en plus sur des mises à jour logicielles pour rester performants. Ces correctifs mensuels protègent les appareils contre de nouvelles menaces et assurent un fonctionnement plus fluide. Grâce à ces améliorations, les utilisateurs évitent de nombreux dysfonctionnements et prolongent la durée de vie de leurs smartphones.

Google a lancé sa mise à jour de sécurité de juillet à partir du 8 juillet 2025. Elle concerne une large série de smartphones, du Pixel 6a jusqu’au dernier Pixel 9 Pro Fold, sans oublier la Pixel Tablet. Cette dernière, identifiée sous le numéro BP2A.250705.008, vise à corriger des failles critiques et à résoudre plusieurs bugs qui pouvaient perturber l’utilisation quotidienne.

La mise à jour de juillet corrige les bugs d’Android Auto et améliore la connexion Wi-Fi sur les Pixel 9

Ce nouveau firmware apporte des optimisations importantes. Les problèmes d’affichage dans Android Auto, notamment les transitions visuelles moins fluides, ont été corrigés. La stabilité de la connexion Wi-Fi a aussi été améliorée, ce qui réduit les coupures et augmente la fiabilité en déplacement. Les modèles concernés vont du Pixel 6a, Pixel 7 et 7a, jusqu’aux récents Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel 9. Même le Pixel 9 Pro Fold, tout juste lancé, bénéficie de ces correctifs pour offrir une meilleure continuité d’usage.

La mise à jour est disponible directement dans les paramètres du téléphone, sous « Système » puis « Mise à jour du système ». Il suffit de lancer la recherche et de l’installer pour profiter de toutes les améliorations.

En plus de ces améliorations, Google prépare déjà la prochaine grande étape avec Android 16, dont la sortie stable est attendue à l’automne. Une version bêta, Android 16 QPR1 Beta 2.1, est actuellement testée pour affiner les derniers détails avant la version finale. Celle-ci corrige aussi certains problèmes comme l’affichage des boutons dans les paramètres ou des sons de verrouillage indésirables.

Ces efforts montrent que Google veut renforcer la robustesse de l’écosystème Pixel avant l’arrivée de la future série Pixel 10, qui devrait comprendre plusieurs modèles, dont le Pixel 10 Pro et une variante pliable.