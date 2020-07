Xiaomi, Qualcomm : le « mode GPU » du Mi 10 Pro+ permettrait aux gamers de paramétrer le GPU comme sur PC

Qualcomm et Xiaomi pourraient apporter une fonctionnalité du monde du PC sur les smartphones : les réglages graphiques et les profils selon les jeux. Ce ne serait toutefois pas les premiers à proposer une telle chose.

Régler les paramètres de son GPU est possible depuis longtemps sur PC, à travers des logiciels constructeurs comme ceux d’Asus ou de MSI, ou directement de Nvidia. Ce type de logiciels permet d’axer sur la performance ou au contraire sur le bruit. Qualcomm et Xiaomi seraient en train de travailler sur une fonctionnalité similaire sur mobile.

En effet, le leakeur Ice Universe, qui frappe souvent juste, a partagé des captures d’écran de ce qui semble être un logiciel embarqué sur le prochain Mi10 Pro +. Dédié au GPU Adreno utilisé par Qualcomm sur ses SoC, il permet régler les graphismes de manière très précise.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9

