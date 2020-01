Xiaomi Pocophone X2 : date de sortie, prix, caractéristiques et design

Pocophone présentera le Poco X2 à l’occasion d’une conférence de presse qui aura lieu le 4 février en Inde. Le smartphone devrait être positionné sur le segment milieu de gamme avec une fiche technique très complète, notamment en photo, et un rapport qualité-prix qui promet d’être très agressif. Voici tout ce que nous savons sur ce futur modèle de la marque nouvellement indépendante de Xiaomi.

En 2018, Xiaomi reprenait à son compte le positionnement et le discours originel de la marque OnePlus. La marque de Lei Jun présentait alors son Pocophone F1, un produit pas spécialement beau, mais offrant le meilleur rapport performance-prix de l’année, nous rappelant, sans rougir de la comparaison, le OnePlus One.

Et puis, plus rien. Malgré un succès critique, Xiaomi n’a pas réitéré avec un second modèle. Le Redmi K20 et le Redmi K20 Pro, respectivement connus en France sous le nom de Mi 9T et Mi 9T Pro, en ont été les « successeurs spirituels ». Et nous pensions que la double stratégie Xiaomi / Redmi, calée sur celle de Huawei / Honor (et reprise par Oppo avec Realme), ne laissait pas forcément assez de place pour qu’une troisième marque milieu de gamme agressive puisse se différencier suffisamment.

Cela était peut-être le cas en 2019. Mais pas en 2020. Xiaomi a annoncé officiellement que la marque Pocophone (ou Poco en Inde) serait indépendante, à l’image de Redmi. Et elle aura toute la liberté pour choisir son positionnement et ses produits. Le X2 fera donc partie du line-up du retour de Pocophone.

Le Pocophone X2 de Xiaomi sera présenté à l’occasion d’une conférence de presse le 4 février 2020. La conférence de presse sera organisée en Inde, à New Delhi. Son nom local sera Poco X2 et non Pocophone X2, sur le même modèle que le Pocophone F1 qui y était vendu sous le nom de Poco F1. La conférence de presse ne sera pas dédiée au Poco X2, puisque le Pocophone F2 y est attendu, voire même une version « Lite » de ce dernier.

Quel sera le prix du Poco X2 de Xiaomi ?

Le prix du Poco X2 n’est pas connu, mais il sera certainement très bas en comparaison des modèles concurrents dotés d’une configuration identique. Le Pocophone F1 était le moins cher parmi les smartphones fonctionnant avec le Snapdragon 845 de Qualcomm. La marque Poco, à l’image de la marque Redmi, est très agressive commercialement. Le Poco X2 devrait conserver cette caractéristique tarifaire. Il pourrait se positionner entre 250 euros et 400 euros.

Que sait-on de la fiche technique du Poco X2 ?

Xiaomi Poco X2 OS Android 10 + MIUI 11 (version Poco) Ecran 6,67"

Taux de rafraichissement 120 Hz Définition 2400 x 1080 pixels, 20:9 SoC Snapdragon 730G Octa-core ( jusqu'à 2,2 GHz) RAM 8 Go Mémoire interne 64 Go Photo arrière 64 MP

8 MP ultra-grand-angle

2 MP macro

2 MP profondeur Photo avant 20 MP

2 MP

La fiche technique du Poco X2 n’est pas officielle, mais une grande partie de son contenu a fait l’objet de plusieurs fuites. Ces détails concernent notamment la taille d’écran, le chipset, la quantité de mémoire vive, l’équipement photographique, la puissance maximale de la charge rapide.

L’écran du Poco X2 mesurerait 6,67 pouces. Sa définition serait Full HD+. Un teaser publié par la marque révèle que l’écran serait doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Le chipset sera un modèle développé par Qualcomm, information confirmée par les responsables de la marque Poco. Selon certaines fuites, il devrait s’agir du Snapdragon 730G, un octo-core cadencé jusqu’à 2,2 GHz. Le smartphone ne serait pas compatible 5G, mais 4G uniquement. Un système de refroidissement liquide est utilisé pour dissiper la chaleur du processeur, supposant que le Poco X2 sera positionné comme un smartphone gamer à petit prix.

Selon Geekbench où il a été croisé, le Poco X2 serait équipé de 8 Go de mémoire vive et fonctionnerait avec Android 10, certainement caché derrière une version modifiée de MIUI 11 (basée sur Android 10). Les images dévoilées par la marque dans ses teasers laissent entendre que le smartphone serait également équipé d’un port jack 3,5 mm pour y brancher un casque et d’un port USB type-C pour la recharge.

Côté photo, le Poco X2 serait équipé de six capteurs : deux à l’avant et quatre à l’arrière. Le capteur principal serait un modèle 64 mégapixels. Il serait accompagné de deux capteurs 2 mégapixels et d’un dernier modèle de 8 mégapixels, lequel devrait être celui dévolu aux panoramas avec optique grand-angle. La fonction des deux autres capteurs n’est abordée par aucune fuite, mais il est probable que l’un deux soit un capteur macro et que le second soit une caméra pour calculer les profondeurs pour les portraits. À l’avant, le capteur selfie principal serait un modèle 20 mégapixels. Il serait associé à un second capteur de 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs.

Quel est le design du Poco X2 ?

Le design du Poco X2 a été dévoilé par une fuite avec deux photos du smartphone présentant sa face avant quand il est éteint et quand il est allumé. Le Poco X2 se présente comme une grande phablette, confirmant une grande taille d’écran. Les coins de l’écran y apparaissent arrondis. Les bordures ne sont pas très épaisses, ni très fines. Comme cela avait déjà fuité, une double webcam est présente en façade dans un poinçon allongé et horizontal. Ce dernier est positionné dans le coin supérieur droit de l’écran, comme le Galaxy S10+ de Samsung ou le Redmi K30 de Xiaomi. L’interface du Poco X2 sera basée sur Android et MIUI. Elle ne sera pas identique à celle des Xiaomi, mais elle en sera très proche.

Si le Poco X2 se révèle être une adaptation internationale du Redmi K30, comme le suggèrent certaines rumeurs, le smartphone adopterait à l’arrière un design unibody. Le dos du smartphone serait incurvé sur les côtés. À l’arrière, le bloc photo principal intègrerait quatre capteurs photo alignés verticalement.