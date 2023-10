Xiaomi lance ses Xiaomi 14 et 14 Pro, le malware StripedFly bien caché depuis 5 ans, c’est le récap’ de la semaine

La gamme 14 de Xiaomi officiellement lancée, le Cybertruck est plus robuste que jamais, un dangereux malware dissimulé sous un mineur de cryptomonnaies depuis 5 ans, c’est le récap’ de la semaine.

Attention, une étude révèle que de nombreux réparateurs fouillent dans nos smartphones au moment de la réparation. Edge tente de décourager les utilisateurs de télécharger Chrome avec son navigateur et des chercheurs en cybersécurité mettent la main sur un malware caché depuis 5 ans sous un mineur de cryptomonnaies. Le pickup électrique de Tesla est plus solide que jamais et Xiaomi lance officiellement ses modèles 14 et 14 Pro.

Le Cybertruck résiste aux balles

Alors que la solidité promise par Tesla en 2019 avait largement déçu lors de sa démonstration, le constructeur américain semble avoir amélioré la robustesse de son pickup électrique. En effet, Elon Musk avait promis une voiture pare-balles et les tests à balles réelles récemment effectués sur le Cybertruck semblent très concluants. Reste à savoir si les vitres seraient capables de résister elles-aussi à une attaque par balles.

Méfiez-vous des réparateurs de smartphones

Radio Canada a mené une enquête afin de savoir si les enseignes de réparation de smartphones étaient fiables. Le résultat est assez alarmant puisque l’étude révèle que plus de la moitié des réparateurs ne se gênent pas pour fouiller dans votre téléphone pour récolter vos données personnelles et regarder, voire copier certaines de vos photos. Petit conseil, n’hésitez pas à effacer vos données et photos intimes lorsque vous confiez votre smartphone à un réparateur.

Êtes-vous sûr de vouloir télécharger Chrome depuis votre navigateur Edge ?

Microsoft semble en tout cas tout faire pour vous y décourager. En effet, si vous souhaitez télécharger Chrome depuis votre navigateur Edge, il vous faut désormais répondre à un questionnaire. Le seul but de cette manœuvre est de mettre des batons dans les roues des utilisateurs qui souhaiteraient quitter le navigateur web propriétaire développé par Microsoft au profit de celui de Google.

Un malware caché depuis 5 ans enfin découvert

Les experts en cybersécurité de chez Kaspersky ont mis la main sur un malware qui était resté bien camouflé pendant 5 ans. Ce dernier était caché sous un mineur de cryptomonnaies et aurait infecté plus d’un million de PC sous Windows et Linux. Baptisé StripedFly, il permettait aux pirates de prendre des captures d’écran et de récupérer des données personnelles sur les appareils infectés.

Xiaomi lance officiellement ses Xiaomi 14 et 14 Pro

Après plusieurs semaines de spéculations, les Xiaomi 14 et 14 Pro sont désormais officiels. Comme promis, cette nouvelle gamme propose deux smartphones haut de gamme. Équipés d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, Xiaomi promet plus de puissance tout en assurant que cette puce sera plus économe en énergie. Partie photo améliorée, format de l’appareil, nouvelle dalle OLED C8, autonomie renforcée, prix et disponibilité, on vous dit tout de la nouvelle gamme 14 du fabricant chinois.

Nos tests de la semaine

Pixel Watch 2 : une montre connectée séduisante

Si vous avez un gros budget et que vous cherchez une montre connectée de qualité, la Pixel Watch 2 pourrait vous séduire. Google propose ici une montre élégante, légère et très agréable à porter, notamment grâce à son bracelet souple. On adore sa polyvalence, ses nombreuses options de suivi de santé et la richesse de ses fonctionnalités. L’écran est un peu petit pour lire les messages et l’autonomie est malheureusement trop juste. Attention, cette montre est réservée à l’univers Android.

Samsung Odyssey OLED G9 : l’un des meilleurs écrans gaming du marché

Le Samsung Odyssey OLED G9 est un écran gaming massif parfait pour travailler ou profiter au mieux de vos jeux vidéo. On adore sa belle dalle OLED, son ratio 32:9 et son taux de rafraîchissement à 240 Hz. On regrette que son prix soit si élevé, surtout lorsque l’on constate que la connectique est si difficile d’accès et les haut-parleurs plutôt médiocres.

Alan Wake 2 : cela valait la peine d’attendre 13 ans !

Alan Wake 2 nous a conquis grâce à sa mise en scène impeccable, son superbe système d’enquête et sa narration parfaitement maîtrisée. C’est angoissant et fascinant à la fois et cette suite devrait régaler les fans qui attendaient ce titre depuis de nombreuses années. Petits bémols notables toutefois, on note des ralentissements pendant les phases d’action sur PS5, un gameplay de combat perfectible et des sous-titres qui partent parfois un peu en vrille.

Zeekr X Privilege : une SUV compact premium séduisante

La Zeekr X Privilege devrait être lancée en France en 2024 mais nous avons eu l’occasion de la tester et nous avons été séduits par cette petite SUV qui a tout d’une grande. Les finitions sont parfaites, les performances sont solides et Zeekr propose ici un véhicule au très bon rapport qualité/prix. Une fois à l’intérieur, on découvre que c’est une voiture très confortable aux belles technologies embarquées. Petite ombre au tableau, son coffre est vraiment petit.

Huawei Freebuds Pro 3 : un excellent rapport qualité/prix

Si vous cherchez des écouteurs de qualité à moins de 200 euros, les Freebuds Pro 3 sont faits pour vous. Ce sont de jolis écouteurs, très confortables notamment grâce aux différentes tailles d’embouts. La qualité de restitution audio est impeccable et l’ANC est très efficace. Seul (gros) bémol, l’autonomie, qui laisse à désirer et qui empêche les écouteurs Huawei de rivaliser avec la concurrence.

