Xiaomi 14 et 14 Pro : les smartphones Android les plus puissants de cette fin année sont officiellement lancés

Xiaomi vient de couper l’herbe sous le pied de ses concurrents en dévoilant officiellement les premiers smartphones haut de gamme dotés d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, les Xiaomi 14.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro sont enfin officiels. Le fabricant chinois vient de lancer ses deux nouveaux appareils haut de gamme, qui promettent de devenir de véritables références sur le marché des smartphones. Au programme, plus de puissance grâce à une nouvelle puce signée Qualcomm, mais également une partie photo encore plus performante.

On a également droit à des changements plus discrets au niveau du design de chaque appareil, mais qui devraient considérablement améliorer l’expérience utilisateur. Comme c’est généralement le cas, Xiaomi ne semble avoir fait aucun compromis avec ses Xiaomi 14.

Le Xiaomi 14 veut devenir le meilleur smartphone « petit format »

Les deux Xiaomi 14 sont les premiers smartphones du marché à être propulsés par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, que nous avions pu découvrir à Hawaï il y a quelques jours. Celle-ci est beaucoup plus rapide, avec jusqu’à 30% de performances supplémentaires au niveau du CPU et 25% du côté du GPU. Il faut compter sur environ 2 100 000 point sur le benchmark AnTuTu, près de 2200 points sur un cœur sur Geekbench 6, et plus de 7400 points sur tous les cœurs. C'est plus que l'iPhone 15 Pro. Malgré cette puissance en hausse, l’entreprise promet que la puce est encore plus économe en énergie, avec une réduction de la consommation jusqu’à 30%. Le SoC mise également beaucoup sur l’IA, la grande mode du moment.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro se distinguent toujours par leur taille très différente. Le Xiaomi 14 classique, plus petit, adopte un format assez similaire à la génération précédente. Il est toujours équipé un écran de 6,36 pouces. Cependant, Xiaomi a largement réduit la taille des bordures noires tout autour de l’écran, ce quia donc entraîné de légères modifications des dimensiosn générales de l'appareil. Il s’agit d’ailleurs des bordures les plus fines disponibles à ce jour.

Il s’agit d’une toute nouvelle dalle OLED C8 signée TCL CSOT. Elle offre une définition 1,5K 2670 x 1200 pixels (460 ppp), un taux de rafraichissement 120 Hz avec la technologie LTPO qui lui permet de descendre jusqu’à 1 Hz en fonction du contenu affiché, mais surtout une luminosité maximale de pas moins de 3000 nits, ce qui en fait l’écran le plus lumineux du marché. Il est protégé par du verre Gorilla Glass Victus.

Le smartphone est toujours alimenté par la même batterie de 4610 mAh, mais compte tenu de la consommation en baisse du processeur et de l’écran, on peut s’attendre à une meilleure autonomie que le Xiaomi 13. La batterie est désormais compatible avec une recharge rapide filaire 90W, contre seulement 67W précédemment. Elle est toujours complétée par une recharge rapide sans fil 50W.

Côté photo, le fabricant chinois mise toujours sur son partenariat avec l’expert Leica pour faire de ses smartphones d’excellents photophones. Les capteurs ont d’ailleurs droit cette année à de nouvelles lentilles Leica Summilux. Elles permettent au Xiaomi 14 d’offrir une ouverture de f/1.6 sur son nouveau capteur principal Light Hunter de 50 MP (d’une taille de 1,31 pouce, en hausse par rapport au Xiaomi 13). On s’attend donc à de bien meilleurs clichés, notamment en basse luminosité.

Le capteur est épaulé par une seconde caméra ultra grand-angle JN1 de 50 MP ainsi que d’un téléobjectif JN1 de 50 MP avec un zoom optique 3.2X, que l’on retrouvait précédemment sur le Xiaomi 13 Pro. Il hérite de la même technologie de lentille liquide, qui lui permet également de capturer des clichés macro.

Notons enfin la compatibilité des deux smartphones avec le Wi-Fi 7, l’arrivée du décodage et encodage avec le codec AV1, mais également une certification IP68 qui leur permettront de résister à l’eau et à la poussière.

Le Xiaomi 14 Pro est un Xiaomi 14 plus grand

Le Xiaomi 14 Pro se démarque du modèle classique grâce à son écran plus grand, qui mesure cette fois-ci 6,73 pouces. Il s’agit de la même dalle OLED C8 TCL CSOT LTPO 120 Hz avec une luminosité en pic impressionnante de 3000 nits, mais cette fois-ci avec une définition 2K 3200 x 1440 pixels (522 ppp). Les bordures sont aussi beaucoup plus fines que le modèle précédent. L'écran est protégé par du verre encore plus résistant que le Gorilla Victus 2.

Qui dit écran plus grand dit également batterie avec une capacité plus importante. Le smartphone est alimenté par un accumulateur de 4880 mAh avec une recharge rapide filaire 120W et sans fil 50W. D’ailleurs, notons que le smartphone offre désormais un port USB-C 3.2, ce qui augmentera non seulement la vitesse des transferts de données, mais offrira aussi une sortie vidéo pour connecter l’appareil à un écran externe.

En photo, le Xiaomi 14 Pro utilise lui aussi les mêmes caméras que le Xiaomi 14, avec le même capteur de 50 MP de 1/1,31 pouces. Cependant, celui-ci offre une ouverture variable de f/1.42 à f/4.0, ce qui permettra d'offrir des clichés avec encore plus de luminosité que le modèle standard. Xiaomi a également profité de cette génération pour corriger l’un des principaux défauts des séries précédentes. La caméra frontale de 32 MP (Omnivision OV32B) des deux smartphones est désormais capable de filmer en 4K, et s’aligne ainsi sur la plupart de ses concurrents.

Le Xiaomi 14 Pro marque le retour du second haut-parleur sur la tranche supérieure, ce qui devrait lui permettre d’offrir un son stéréo plus immersif, à l’image des Xiaomi Mi 10, 11 et 12. Tous ces changements vont rendre les Xiaomi 14 et 14 Pro légèrement plus épais et plus lourds qu'avant. Il faudra compter 223 grammes et 8,4 mm d'épaisseur pour le Xiaomi 14 Pro, et 193 grammes et 8,28 mm d'épaisseur pour le Xiaomi 14.

Prix et disponibilité

Cette année, Xiaomi n'a étonnement pas augmenté le tarif de son Xiaomi 14, malgré un grand nombre d'améliorations. Le Xiaomi 14 est toujours vendu à partir de 3999 yuans (519 euros) dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il faudra débourser au minimum 4999 yuans (648 euros) pour le Xiaomi 14 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Quatre coloris sont disponibles pour le Xiaomi 14 : blanc, vert, rose et noir. Le Xiaomi 14 Pro, lui, est disponible en noir, blanc, vert et gris.

Les deux smartphones sont toujours livrés avec un adaptateur secteur dans la boîte, contrairement à Samsung ou Apple qui ont abandonné cette pratique. Notons aussi que les smartphones arrivent désormais avec le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, nommé HyperOS, qui vient remplacer l’ancienne surcouche MIUI. Nous détaillerons davantage les changements apportés par cette nouvelle interface dans un autre article.

Pour l’instant, comme c’était le cas les années précédentes, les Xiaomi 14 et 14 Pro ne sont lancés qu’en Chine. Il faudra normalement attendre le début de l’année prochaine avant que ceux-ci arrivent en France, avec des tarifs plus élevés à cause des taxes et probablement moins de coloris. Les versions européennes devraient aussi avoir droit à HyperOS, ce qui est une bonne nouvelle.