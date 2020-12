Xiaomi lance Mijia S500, un rasoir électrique high-tech vendu 50 euros

Mijia, la marque dédiée aux produits électriques domestiques de Xiaomi, lance en occident un rasoir électrique « high tech ». Son nom : Mijia S500. Déjà disponible chez certains distributeurs en ligne, le Mijia S500 se veut être une alternative à l’incontournable gamme Philishave de Philips.

En France, nous connaissons bien la marque Xiaomi pour ses smartphones, notamment la gamme Redmi, complète et abordable, et la gamme Poco, très agressive au niveau tarifaire. Nous pourrions également citer les smartphones haut de gamme, même si nous avons été moins emballés par le Mi 10T Pro ou le Mi 10 Pro que par le Poco F2 Pro, notamment. Nous connaissons également les trottinettes électriques Mi Electric Scooter 2 Pro, les bracelets connectés, comme le Mi Band 4, ainsi que les télévisions, comme la Mi TV 4S, trois produits testés dans nos colonnes.

Lire aussi – Xiaomi Mi Band 5 : Alexa, NFC et mesure du taux d’oxygène dans le sang, voici les nouveautés

L’écosystème est, en France, bien plus vaste. Il compte aussi des écouteurs, des enceintes nomades, des boitiers multimédias, des projecteurs, des chargeurs, des batteries externes, des sacs et des valises et même des tournevis… En Chine, cet éventail est plus riche encore. Avec la marque Mijia, que nous connaissons aussi sous nos latitudes, Xiaomi propose des autocuiseurs, des systèmes d’air conditionné, des ordinateurs, des fours micro-ondes, des aspirateurs robots, des brosses à dents, des sèche-cheveux, des poussettes, etc.

Une catégorie qui avait encore quelques difficultés à arriver en occident, était bien présente en Asie : le rasoir électrique. En Europe, il y a l’indétrônable Philishave, la gamme de la société néerlandaise Philips. Mais Xiaomi est bien décidé à aller taquiner ce leader avec un produit appelé sobrement Mijia S500 (ou Mi Electric Shaver S500). Vous pouvez d’ores et déjà le trouver dans certaines boutiques en ligne, notamment sur Amazon à un prix d’une cinquantaine d’euros. Nous sommes très, très loin des tarifs pratiqués par Philips.

La stratégie Xiaomi adaptée aux rasoirs électriques

Prix faible, mais quelques fonctionnalités sympas qui ne se trouvent pas non plus chez Philips. C’est la même stratégie que pour les smartphones. Quelques exemples concrets. D’abord, vous retrouvez une connectique standard pour la charge : un port USB type-C. Il est possible de se raser pendant la charge (ce qui n’est pas le cas chez Philips). Et l’indicateur de charge affiche un pourcentage précis et non des niveaux. Il supporte bien sûr d’être passé sous l’eau. Mais le S500 est étanche (certification IPX7). Il peut donc être immergé entièrement. Enfin, autre ajout intéressant, un mode permet de bloquer le rasoir pour qu’il ne s’allume pas accidentellement.

Pour le reste, nous sommes un produit assez classique avec une tête de rasoir flexible monté sur un axe qui lui aussi offre quelques mouvements supplémentaires. Il y a trois lames rotatives, chacune derrière une grille. La géométrie de chaque lame est elle-aussi convenue, avec des petites lames en biseau. La tête s’ouvre pour rincer les lames. Et il est possible d’enlever les lames de la tête, ce qui n’est pas toujours le cas chez les concurrents. Un indicateur visuel vous rappelle de rincer les lames (mais nous pensons qu’il s’allume au bout d’un certain temps, que vous vous rasiez ou non). La batterie intégrée offre une autonomie de 60 minutes, pour un temps de charge de 0 % à 100 % de… 90 minutes ! Peu mieux faire.