Offrez-vous le Xiaomi Fire TV F2 à partir de 319 € chez Amazon

Dans le cadre d'une vente flash, la Xiaomi Fire TV F2 disponible en trois modèles différents bénéficie d'une remise pouvant aller jusqu'à 18% chez le géant du commerce en ligne Amazon.

Commercialisé en France il y a moins d'un an, le téléviseur Xiaomi Fire TV F2 fait l'objet d'une vente flash sur la version française du site Amazon.

Pendant cette vente flash, les trois modèles du Xiaomi TV F2 avec le système Fire TV intégré sont proposés en promotion : la TV 43″ est à 319 euros (au lieu de 359 euros), la TV 50″ est à 369 euros (au lieu de 448 euros) et la TV 55″ est à 419 euros (au lieu de 499 euros).

Conçu en partenariat avec Amazon, le Xiaomi Fire TV F2 est un téléviseur qui dispose d'un écran UHD 4K avec une résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Tournant sous Fire OS 7, l'appareil donne la possibilité à ses utilisateurs de profiter de chaînes et de milliers d'applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Molotov ou encore myCanal. On retrouve aussi une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, la technologie HDR10, la prise en charge du Dolby Audio, du DTS-HD et du DTS Virtual:X, ainsi que le service Alexa. Pour terminer, le Bluetooth 5.0, le Wifi 2,4 GHz/5 GHz, un port HDMI 2.0, un port HDMI 2.1 et deux ports USB 2.0 sont notamment de la partie.