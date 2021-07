Xiaomi booste les performances du Redmi Note 10 Pro avec 2 Go de RAM virtuelle

Xiaomi intègre une nouvelle technologie d'expansion de la RAM sur le Redmi Note 10 Pro. Ce système, qui reprend le principe de la RAM virtuelle, permet donc aux utilisateurs de profiter de 2 Go de RAM virtuelle supplémentaires.

Si vous êtes un utilisateur PC ou Mac, vous connaissez peut-être le principe de mémoire virtuelle. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d'augmenter artificiellement la quantité de mémoire vive de votre machine en utilisant une partie de l'espace de stockage disponible. Ce système permet notamment de soulager la charge d'informations sur votre RAM physique en stockant les informations inutiles pour le moment sur cette fameuse RAM virtuelle.

Résultat, votre appareil pourra rester fluide en toute circonstance. Or, nos smartphones s'apparentant de plus en plus à un ordinateur, de nombreux constructeurs cherchent à adapter ce système sur leurs appareils. C'est par exemple le cas de Huawei, qui a récemment annoncé la présence d'un mode Memory Turbo sur Harmony OS, une fonction qui offrira 2 Go de RAM virtuelle. Vivo également propose 3 Go de RAM virtuelle sur le Vivo X60 Pro via la fonction “Memory Fusion”.

Xiaomi intègre à son tour de la RAM virtuelle sur ses smartphones

En avril 2021, c'est Xiaomi qui a confirmé sa volonté d'augmenter la RAM de ses smartphones en utilisant l'espace de stockage. Un développeur avait à l'époque découvert des traces d'une fonctionnalité similaire dans le code de MIUI 12.5. Et comme nous l'apprennent nos confrères du site GSM Arena, une mise à jour logicielle vient d'être déployée sur le Redmi Note 10 Pro en Chine.

Comme prévu, cette MAJ intègre le principe d'extension de la RAM via de la RAM virtuelle. Une fois activé, les utilisateurs pourront profiter de 2 Go de RAM virtuelle en cas de besoin. Le système allouera automatiquement 2 Go du stockage interne et l'ajoutera à la RAM, pour une expérience plus fluide. Le Redmi Note 10 étant disponible avec 6 ou 8 Go RAM, les utilisateurs pourront donc jouir en réalité de 8 ou 10 Go de RAM au total.

Pour l'instant, Xiaomi n'a pas fait savoir s'il comptait diffuser cette technologie sur la version internationale du Redmi Note 10 Pro ou sur d'autres modèles de son catalogue. Espérons toutefois que le constructeur chinois propose ce système sur ses smartphones les plus modestes en quantité de mémoire vive.

Source : GSM Arena