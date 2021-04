Xiaomi a payé une star du design 256 000 € pour arrondir les bords de son logo !

Xiaomi vient tout juste de présenter son nouveau logo. Rien de révolutionnaire au premier abord, et pourtant ces quelques modifications ont coûté une petite fortune au constructeur chinois : 256 000 €. C'est le prix à payer lorsque l'on engage une star du design.

Comme vous le savez probablement, Xiaomi n'a jamais été aussi en meilleure forme. Le constructeur chinois, actuellement numéro trois mondial sur le marché des smartphones, a profité des difficultés de Huawei pour s'imposer. Ce début d'année 2021 a d'ailleurs été particulièrement chargé pour l'entreprise entre le lancement des Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite et la présentation du Mi Mix Fold, le smartphone pliable le moins cher du marché.

En fin mars 2021, l'entreprise a d'ailleurs fait une annonce de poids : Xiaomi se lance sur le marché des voitures électriques. Afin de marquer cette étape cruciale dans l'histoire de la compagnie, Xiaomi a dans la foulée présenté un nouveau logo. Au revoir le carré orange et blanc que nous connaissons depuis 2010, et place à un logo circulaire… et c'est tout.

Aucun changement majeur me direz-vous, et pourtant cette légère refonte a coûté la bagatelle de 256 000 € à Xiaomi. En effet, le constructeur a choisi de se payer les services du japonais Kenya Hara, une sommité du design. Il est notamment connu pour avoir été le directeur artistique de Muki, une marque japonaise spécialisée dans la vente de produits pour la maison et de vêtements.

Le rapprochement entre la technologie et la vie

Selon les dires de ce dernier, la forme ronde adoptée pour ce nouveau logo représente le rapprochement entre la technologie et la vie. Pour Kenya Hara, les produits high-tech de Xiaomi ont amélioré la qualité de vie des utilisateurs et Xiaomi les accompagne chaque année avec de nouvelles technologies innovantes. Avec ce logo, le designer voulait atteindre un équilibre parfait entre le carré et le cercle. Pour ce faire, il a utilisé une formule mathématique appelée Superelipsy.

Il faut toutefois préciser que les 256 000 € dépensés par Xiaomi englobent bien entendu tout le travail préparatoire effectué par l'artiste ainsi que les études consommateurs commandées pour l'occasion par le constructeur. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau logo et de la somme dépensée par Xiaomi ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Sinocle