Redmi va concurrencer Asus en lançant son premier smartphone gaming fin avril 2021

Redmi a annoncé la sortie d’un smartphone gaming d’ici la fin du mois. Une première pour la filiale de Xiaomi, qui a dévoilé son Note 10 en mars dernier. Selon différentes fuites, le téléphone serait équipé d’un écran plat OLED et d’une batterie 5000 mAh. Il devrait coûter entre 250 € et 300 €.

Redmi frappe là où on ne l’attend pas. Alors que les fuites s’enchaînent autour de l’Asus Rog 5, la marque chinoise a dévoilé les premiers visuels annonçant l’arrivée d’un smartphone gaming. Cela faisait maintenant quelque temps que l’on se doutait que la firme travaille sur un téléphone axé sur le jeu. C’est désormais officiel, ce dernier sera lancé fin avril 2021.

Selon le constructeur, le smartphone se positionne comme « une machine de jeu principale, un flagship à part entière avec des fonctionnalités gaming poussées ». Redmi ne s’arrête d’ailleurs pas là puisqu’un partenariat avec la licence Call of Duty a été signé. On ignore encore sous quelle forme ce dernier se présentera.

Écran OLED, batterie 65W, voici le premier smartphone gaming de Redmi

Aucun élément de la fiche technique n’a encore été révélé, ni par ailleurs de photo officielle en dehors de celle accompagnant l’annonce. En revanche, le smartphone a eu droit à quelques fuites ces dernières semaines, donnant un premier aperçu de ses performances. Côté processeur, on peut s’attendre à l’utilisation du Dimensity 1200. Loin de la puissance du Snapdragon 888 donc, sans que cela soit vraiment une surprise compte tenu du fait que le Redmi Note 10 Pro est équipé du Snapdragon 732 G.

Le smartphone serait alimenté par une batterie 5000 mAh compatible avec la charge 65 W. Pour ce qui est des fonctionnalités, il devrait disposer d’un scanner d’empreintes, ainsi que d’un capteur selfie niché dans un poinçon au milieu de l’écran. De plus, certaines sources affirment qu’il sera vendu avec des gâchettes additionnelles.

Enfin, il semblerait que le smartphone sera commercialisé à un prix entre 2000 CNY et 25 000 CNY, soit entre 250 € et 300 €. Nous n’avons pour le moment aucune date de sortie officielle, et nous ne savons pas si le téléphone sera réservé à certains types de marchés. Avec un lancement prévu pour dans quelques semaines, de plus amples informations devraient rapidement nous parvenir.

