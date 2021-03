Xiaomi : découvrez le nouveau logo de la marque chinoise

La marque chinoise Xiaomi change de logo ! Le petit diagramme « mi » orange et blanc que nous connaissons tous depuis 2010 laisse la place à… un logo « mi » orange et blanc ! Comment ça, il n'y a aucun autre changement ? Mais si : sa forme passe d'un carré aux coins légèrement arrondis à un emblème plus circulaire.

C’est une semaine à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de Xiaomi. Hier, la marque chinoise dévoilait 5 nouveaux smartphones hier, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G, ainsi que le Mi 11 Pro (le seul qui ne sera pas disponible en France). Aujourd’hui, elle dévoile son premier smartphone pliable, mais en profite de l'occasion pour dévoiler son nouveau logo ! Exit le petit carré orange aux bords arrondis. Le nouveau logo de Xiaomi est désormais circulaire, sans être un disque parfait non plus.

Si la première version du logo datant de 2010 était en chinois, la marque s'est ensuite rapidement trouvé un autre symbole plus international. Représenté simplement par les lettres “mi”, le logo du constructeur ont réussi à s'imposer en quelques années comme une valeur incontournable du monde de la tech. Mais pas que : car Xiaomi, qui compte plus de 7000 produits à son catalogue, commercialise aussi des sacs à dos, des stylos, des ustensiles de cuisine, des coupe-ongles…

Désormais, il faudra compter sur un logo aux contours plus doux, puisqu'empruntant une forme quasi circulaire. Selon son designer, dont le maître-mot est “Alive“, le nouveau logo peut aussi symboliser un émoji. On y verra ce que l'on voudra, mais sachez que dès à présent, on retrouvera ce petit logo sur l'ensemble des produits commercialisés par la marque chinoise.

Ce changement de logo n’a rien d’anecdotique. Il s’accompagne dans le même temps d’une annonce de poids dans la stratégie de la marque, qui se lance officiellement dans le business des voitures électriques. Si aucun modèle n'a pour le moment été officialisé, on peut faire confiance à la marque pour se montrer plus prolixe dans les prochains mois. Tesla parviendra-t-il à venir piétiner les plates-bandes de Tesla et des autres géants de l'industrie automobile ? Quoi qu'il en soit, cette entrée dans le secteur de la part de Xiaomi a de fortes chances de ne pas passer inaperçue quand on connaît la gamme tarifaire très agressive de la marque.