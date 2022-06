Xiaomi 13 : le lancement du smartphone pourrait avoir lieu plus tôt que prévu

Chaque année, Xiaomi lève le voile sur un nouveau smartphone haut de gamme, mais le nouveau modèle pourrait bien avoir un peu d’avance par rapport à ses prédécesseurs. Il arriverait dès le début du mois de décembre.

Après avoir levé le voile sur le Xiaomi Mi 11 le 28 décembre 2020 puis sur les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X le 28 décembre 2021, on s’attendait naturellement à ce que le fabricant chinois dévoile sa nouvelle génération de smartphones à la fin du mois de décembre 2022. Cependant, d’après les informations du célèbre leaker Digital Chat Station, les nouveaux Xiaomi 13 pourraient avoir un peu d’avance.

En effet, le leaker dévoile que la production des prochains Xiaomi 13 aurait actuellement un mois d’avance sur le planning initial, ce qui indiquerait que le fabricant pourrait lancer les smartphones plus tôt que prévu. Cependant, le lancement n’aura pas lieu au mois de novembre, puisque Qualcomm ne dévoilera sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 qu’au début du mois de décembre. On s’attend donc désormais à ce que la conférence de Xiaomi ait lieu seulement quelques jours après celle du fabricant de puces.

Que sait-on des Xiaomi 13 et 13 Pro ?

Avant leur lancement officiel, nous savons déjà beaucoup de choses au sujet des prochains Xiaomi 13 et 13 Pro. Des fuites récentes ont révélé que le Xiaomi 13 porte le nom de code « Nuwa » et le numéro de modèle 2211133C. De son côté, le Xiaomi 13 Pro porte un nom de code « Fuxi » et le numéro de modèle 2210132C.

Digital Chat Station a confirmé dans sa publication que les deux smartphones devraient de nouveau offrir des tailles d’écrans différentes, et que seul le modèle Pro serait équipé d’une dalle QHD+. On s’attend également à ce que les deux smartphones soient propulsés par le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Ce dernier sera plus puissant, mais se dotera surtout enfin du codec vidéo AV1.

Bien que les smartphones soient lancés en décembre en Chine, il faudra comme chaque année patienter plusieurs mois supplémentaires avant que les appareils n’arrivent chez nous. Pour rappel, les Xiaomi 12 n’étaient arrivés qu’au milieu du mois de mars 2022 en France, soit un peu plus de 2 mois après le lancement en Chine.

