Xiaomi 13 et 13 Pro : le lancement fin février est confirmé, ils arriveront sans le 13 Ultra

Les Xiaomi 13 et 13 Pro arrivent bientôt en Europe, mais ceux-ci ne devraient être accompagnés d’aucun autre smartphone encore plus haut de gamme. Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires pour le Xiaomi 13 Ultra.

Hier, une affiche de Xiaomi a fait le tour des réseaux sociaux. Sur celle-ci, on apprenait que le fabricant chinois allait participer au salon Mobile World Congress 2023 de Barcelone à partir du 27 février jusqu’au 2 mars prochain. On se doutait que Xiaomi allait en profiter pour lancer de nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13 et 13 Pro.

La nouvelle vient enfin d’être confirmée par Xiaomi, qui a commencé à inviter la presse à l’événement. La société écrit « nous partagerons notre vision pour 2023 et au-delà, et comment nous prévoyons d'innover et de mieux connecter les gens ». Au programme de la conférence, on devrait surtout entendre beaucoup parler du récent partenariat avec l’entreprise allemande Leica, spécialisée en photo, avec laquelle les Xiaomi 13 et 13 Pro ont été conçus.

Le Xiaomi 13 Ultra ne fera pas son apparition au MWC 2023

Si on retrouvera bien les Xiaomi 13 et 13 Pro fin février en Europe, plus de deux mois après leur sortie en Chine, les deux smartphones devraient bien être les seuls à être présentés lors de cet événement. Une source externe nous a confirmé qu’aucun Xiaomi 13 Ultra ne devrait être présenté au cours du MWC 2023.

Nous savions depuis plusieurs mois maintenant que le smartphone haut de gamme serait lancé à la fin du premier trimestre 2023, et non au mois de février. Plusieurs rapports avaient annoncé que Xiaomi souhaitait laisser un peu de temps au Xiaomi 13 Pro pour séduire les fans, avant de lancer un appareil encore plus intéressant qui lui volera la vedette.

Il faudra donc attendre un autre événement fin mars ou début avril pour découvrir l’appareil, dont la fiche technique est désormais presque entièrement connue. Heureusement, on sait déjà que le Xiaomi 13 Ultra sera bien lancé en France, puisque cela a été confirmé par le PDG lui-même. Il reste à savoir à quel prix le smartphone arrivera chez nous, et surtout sa date de sortie exacte. Il serait disponible à la vente au mois d'avril.