Xiaomi 12T et 12T Pro : les deux smartphones se dévoilent en images, on sait tout à leur sujet !

Alors que Xiaomi s’apprête à lancer ses deux nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro en France, nous savons déjà à quoi vont ressembler les appareils avant leur sortie officielle.

Comme à son habitude, le leaker Roland Quandt a dévoilé chez nos confrères WinFuture les rendus officiels de deux smartphones de Xiaomi : le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12 Pro. Chez Phonandroid, nous avions été les premiers à vous donner un aperçu du modèle Pro avec une photo volée, et le modèle standard avait été dévoilé au début du mois, car celui-ci avait déjà été mis en vente avant même son lancement.

Désormais, les rendus de Roland Quandt ne laissent plus aucun doute aux spéculations concernant leur design. Ceux-ci utilisent un design assez similaire, mais on remarque que le capteur photo de 200 MP du Xiaomi 12T Pro ressort beaucoup plus du smartphone que le capteur Samsung HM6 de 108 MP du Xiaomi 12T.

Que sait-on des Xiaomi 12T et 12T Pro ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous connaissons les caractéristiques techniques des deux smartphones. Le Xiaomi 12T Pro sera propulsé par le récent Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, tandis que le Xiaomi 12T devra se contenter d’un processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra.

Les rendus confirment à nouveau que les appareils utilisent un écran plat, et celui-ci aura une définition 1,5K (2712 x 1220 pixels) avec un taux de rafraichissement 120 Hz et du verre Gorilla Glass 5. Les smartphones seront tous deux alimentés par des batteries de 5000 mAh compatibles avec la recharge rapide filaire 120W, mais pas de recharge sans fil sur ces modèles.

Enfin, on sait que les appareils photo principaux seront accompagnés de capteurs ultra grand-angles de 8 MP, ainsi que de capteurs macro de 2 MP. Selon les informations de Roland Quandt, les smartphones pourraient être lancés chez nous dès la semaine prochaine. Le Xiaomi 12T sera disponible à 649 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, tandis que le Xiaomi 12T Pro sera proposé à 849 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est donc beaucoup moins cher que le Xiaomi 12 Pro précédent.