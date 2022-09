Xiaomi 12T et 12T Pro : leur fiche technique se dévoile avant leur lancement en septembre

Le lancement des Xiaomi 12T et 12T Pro est imminent, et une nouvelle fuite vient de dévoiler les derniers détails concernant les prochains smartphones haut de gamme du fabricant chinois, dont notamment leur fiche technique et tous les coloris.

Le mois dernier, nous vous dévoilions en exclusivité la première image du Xiaomi 12T Pro et de son capteur photo de 200 MP. Désormais, nous en savons davantage sur sa fiche technique grâce à nos confrères de Pricebaba, qui révèlent que l’appareil sera propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Comme le Redmi K50 Ultra chinois, le smartphone sera bien équipé d’un écran plat AMOLED LTPO 2.0 120 Hz de 6,67 pouces spécial, puisque celui-ci offre une définition inhabituelle de 1,5K (1220 x 2712 pixels). On retrouvera également une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide filaire 120 W. La partie photo sera assurée par le fameux capteur principal Samsung ISOCELL HP1, le premier capteur de ce type, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, tandis q’un capteur de 20 MP se trouvera à l’avant.

Le Xiaomi 12T n’utilisera pas de capteur de 200 MP

De son côté, le Xiaomi 12T utilisera une fiche technique similaire à son grand frère, mais devra se contenter d’un processeur MediaTek Dimensity 8100. Il sera accompagné de 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage suivant la configuration choisie.

Plutôt qu’un capteur de 200 MP, l’appareil sera équipé d’un capteur principal de 108 MP, le nouvel ISOCELL HM6 de Samsung. Ce dernier promet de meilleures performances par rapport au capteur ISOCELL HM2 des Xiaomi 11T et 11T Pro de l’année précédente. La batterie est toujours de 5000 mAh, mais la recharge rapide est limitée à 67 W.

Pricebaba dévoile que les deux smartphones seront disponibles en trois coloris différents : Cosmic Black, Lunar Silver, et Clear Blue. L’annonce officielle devrait avoir lieu d’ici quelques jours, avant la fin du mois de septembre. Cependant, Xiaomi n’a pour l’instant dévoilé aucune date précise concernant la date de l’événement. Concernant les tarifs, le Xiaomi 12T serait commercialisé ente 600 et 620 euros, tandis qu'il faudrait débourser entre 800 et 820 euros pour le modèle Pro.

Source : Pricebaba