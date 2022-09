Le Xiaomi 12T repéré sur un benchmark avec une puce Dimensity 8100 juste avant sa sortie

Xiaomi s’apprête à dévoiler deux nouveaux smartphones le mois prochain en France, les Xiaomi 12T et 12T Pro. Juste avant leur lancement, le modèle le moins cher a déjà été repéré sur le benchmark Geekbench.

Le mois dernier, nous vous dévoilions en exclusivité la première image du Xiaomi 12T Pro ainsi que la plupart de ses caractéristiques techniques. Aujourd’hui, c’est au tout du Xiaomi 12T classique de faire parler de lui. L’appareil, qui porte le numéro de modèle 22071212AG, vient d’être repéré sur le benchmark Geekbench avec une puce de MediaTek bien connue, la Dimensity 8100. On retrouve déjà cette dernière dans d’autres smartphones très populaires tels que le Poco X4 GT, ou encore plus récemment dans le Reno 8 Pro d’OPPO.

Il s’agit d’une des puces les plus puissantes pour les smartphones de milieu de gamme, et c’est exactement ce qu’on peut voir sur le benchmark du Xiaomi 12T. Le processeur obtient 753 points sur un cœur, et 2990 points sur plusieurs cœurs. Il sera donc beaucoup moins puissant que le Xiaomi 12T Pro, qui est lui propulsé par le dernier Snapdragon 8+ Gen 1, mais les performances seront tout de même au rendez-vous. Le processeur possède 8 cœurs, 4 étant cadencés à 2,85 GHz, tandis que 4 autres ont une fréquence de 2.00 GHz.

Les Xiaomi 12T et 12T Pro arriveraient dès le mois d’octobre

Alors que nous pensions que les Xiaomi 12T et 12T Pro seraient lancés au mois de septembre, il semble désormais plus probable que les deux appareils arrivent chez nous le mois prochain. Il faudra donc encore patienter quelques semaines avant de pouvoir les essayer.

En plus du MediaTek Dimensity 8100, on s’attend à ce que le Xiaomi 12T soit équipé d’un écran OLED 1,5K (2712 x 1220 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Côté photo, le smartphone misera sur une configuration à trois caméras avec un nouveau capteur photo principal de 108 MP HM6 de Samsung, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. On retrouvera également une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide 120 W, mais la recharge sans fil ne sera pas de la partie.

D’après le leaker @_snoopytech_, le Xiaomi 12T Pro sera commercialisé à partir de 849 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il faudra compter 649 euros pour le Xiaomi 12T classique. Trois coloris seront disponibles pour les deux modèles : bleu, argent et noir.