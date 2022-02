Xiaomi 12 Ultra : une meilleure autonomie que le modèle Pro grâce à une batterie plus grosse ?

Xiaomi devrait dévoiler au cours des prochains mois un nouveau smartphone haut de gamme de la série 12, le Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier pourrait bien être le plus endurant grâce à une batterie plus importante.

Lors de leur lancement en décembre dernier, les Xiaomi 12 et 12 Pro n’étaient accompagnés d’aucun modèle Ultra, laissant les fans de modèles surpuissants sur leur faim. Nous avions d’ailleurs appris par la suite que le fabricant avait supprimé toutes les références au smartphone dans le code source de MIUI au profit des MIX 5 et MIX 5 Pro, ce qui laissait présager que l’appareil avait été abandonné.

Cependant, Xiaomi a officiellement confirmé il y a quelques semaines l’arrivée du smartphone lors d’une interview, relaçant ainsi les spéculations à propos de ses caractéristiques techniques. Aujourd’hui, le célèbre leaker Digital Chat Station a communiqué des informations précises concernant la taille de sa batterie et la puissance de la recharge rapide.

Le Xiaomi 12 Ultra profitera d’une meilleure batterie que le Xiaomi 12 Pro

D’après Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra sera équipé d’une batterie de 4860 mAh, soit 260 mAh de plus que celle du Xiaomi 12 Pro. On peut donc s’attendre à ce que le Xiaomi 12 Ultra ait une meilleure autonomie que le modèle Pro, que nous attendons toujours la sortie en France. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 Ultra utilisait lui une batterie de 5000 mAh, mais utilisait des composants plus énergivores que la nouvelle génération. On ne retrouvait par exemple pas la technologie LTPO 2.0, qui permet à l’écran de faire varier sa fréquence en fonction du contenu affiché.

Digital Chat Station annonce également que le Xiaomi 12 Ultra sera compatible avec la recharge rapide filaire 120 W, contre seulement 67 W sur la génération précédente. Cependant, le Xiaomi 12 Ultra devra se contenter d’une recharge rapide sans fil de 50 W, la nouvelle réglementation chinoise imposant de ne pas dépasser cette limite. Pourtant, le Xiaomi Mi 11 Ultra avait eu lui droit à la recharge rapide sans fil 67 W, qui permettait d’ailleurs de recharger le smartphone aussi rapidement que la recharge rapide filaire.

Source : Digital Chat Station