Poco X4 Pro 5G : le nouveau smartphone abordable de Xiaomi moins puissant que le Poco X3 Pro ?

Xiaomi devrait dévoiler dans les prochaines semaines une nouvelle génération de smartphones Poco, dont notamment un nouveau Poco X4 Pro 5G. Sa fiche technique commence à se dévoiler, et il semble moins puissant que son prédécesseur.

Après une génération de smartphones Poco réussie en 2021, qui comprenait des smartphones tels que les Poco M3 et M3 Pro ou encore les Poco X3 et X3 Pro, Xiaomi s’apprête à renouveler sa formule gagnante d’ici quelques semaines. Comme leurs prédécesseurs, les smartphones devraient offrir un bien meilleur rapport qualité prix que les Redmi Note, qui sont pourtant déjà d’excellents appareils abordables.

Un nouveau smartphone portant le numéro de modèle « Poco 2201116PG » est apparu dans une base de données avant d’arriver sur les bancs de l’organisme de certification chinois TENAA avec le numéro de modèle « Redmi 2201116SC ». Tout porte à croire qu’il s’agit du prochain Poco X4 Pro 5G. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci ne miserait pas tout sur la puissance, puisqu’il serait même moins performant que le Poco X3 Pro.

Le Poco X4 Pro 5G ne serait finalement qu’un Redmi Note 11 Pro 5G

D’après les caractéristiques techniques dévoilées par la TENAA, tout porte à croire que le Poco X4 Pro 5G serait identique au Redmi Note 11 Pro 5G, que Xiaomi a dévoilé la semaine dernière. En effet, le smartphone serait propulsé par un Snapdragon 695 de Qualcomm. Ce processeur est donc bien moins puissant que le Snapdragon 860 du Poco X3 Pro, mais propose d’autres avantages. En effet, contrairement au Snapdragon 860, le Snapdragon 695 est compatible 5G. De plus, la puce est gravée en 6 nm, ce qui la rend bien plus efficace énergétiquement.

Bien que le Poco X4 Pro 5G semble moins puissant que son prédécesseur, le smartphone bénéficiera d’un écran OLED 120 Hz, une première pour un smartphone Poco. Comme le Redmi Note 11 Pro 5G, on retrouvera également une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W.

Côté photo, le smartphone offrira une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. À l’avant, on retrouvera un capteur de 16 MP. Le Poco X4 Pro 5G devrait donc être beaucoup plus intéressant que le Redmi Note 11 Pro 5G, puisqu’il sera vendu à un prix plus bas. Le smartphone sera également lancé sous MIUI 13, la nouvelle version de la surcouche de Xiaomi.

