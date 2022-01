Xiaomi 12 : le smartphone repéré sur un benchmark avec Android 12 avant sa sortie en France

Xiaomi dévoiler d’ici quelques semaines ses nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi 12 et 12 Pro en Europe, et un des appareils est déjà passé sur les bancs du benchmark Geekbench 5.

Xiaomi avait levé le voile à la fin de l’année 2021 sur ses nouveaux Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro en Chine. Alors que le premier resterait vraisemblablement exclusif à la Chine, on s’attend à ce que les deux autres modèles arrivent d’ici peu de temps en Europe, et le Xiaomi 12 a d’ailleurs déjà été repéré sur le benchmark Geekbench 5 avant sa sortie.

Le listing de Geekbench 5 dévoile que le smartphone porte le numéro de modèle « 2201123G » et qu’il s’agit de la version avec 8 Go de RAM. Xiaomi commercialise également en Chine une autre version avec 12 Go de RAM, mais nous ne savons pour l’instant pas si celle-ci arrivera chez nous. Les smartphones ont d’ailleurs reçu une nouvelle mise à jour de MIUI 13 leur permettant d’augmenter leur quantité de RAM de 3 Go grâce à l’espace de stockage.

Le Xiaomi 12 arrivera en France avec Android 12

Comme le dévoile le benchmark Geekbench 5, le Xiaomi 12 européen semble utiliser Android 12, ce qui veut dire qu’il arrivera chez nous avec la nouvelle surcouche MIUI 13. Cela n’est pas vraiment une surprise, puisque Xiaomi a récemment officiellement annoncé que la mise à jour arrivait en Europe. Pour les plus pressés d’entre vous, il est d’ailleurs déjà possible de télécharger MIUI 13 sur certains appareils avec une ROM non officielle.

On remarque également que le smartphone obtient un score de 711 points sur un cœur et de 2834 points avec tous les cœurs, ce qui est bien en dessous des performances d’un Snapdragon 8 Gen 1. Pas d’inquiétudes à ce niveau-là, les scores fournis par Geekbench pour des modèles qui ne sont pas encore dévoilés ne sont pas toujours cohérents, puisque la plupart utilisent des mises à jour logicielles encore non finalisées.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Xiaomi compte présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme en dehors de Chine, mais leur lancement devrait être imminent. En attendant, tous les yeux sont tournés vers la présentation des Redmi Note 11 le 26 janvier prochain.

Source : Geekbench