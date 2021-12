Xiaomi 12 : présentation le 28 décembre 2021, c’est enfin officiel

Xiaomi a officiellement annoncé qu’il allait dévoiler ses prochains smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro le 28 décembre prochain. Les appareils arriveront ensuite en 2022 en Europe.

Sur le réseau social Weibo, Xiaomi a dévoilé la date de présentation des prochains Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, mais également du Xiaomi 12X, un smartphone avec un Snapdragon 870 qui restera exclusif à la Chine. Les smartphones haut de gamme seront officiellement dévoilés le 28 décembre prochain, dans une semaine. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 avait été dévoilé exactement le même jour en Chine l'année dernière.

En plus de dévoiler la date de présentation, le fabricant chinois a confirmé que les deux smartphones seront bien propulsés par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 que Qualcomm a annoncé au début du mois. Ils feront donc partie des smartphones Android les plus puissants du marché en ce début d’année 2022.

Xiaomi confirme le design des Xiaomi 12 et 12 Pro

Bien que la présentation n’ait lieu que dans une semaine, Xiaomi a déjà partagé la première image officielle des smartphones, et celle-ci confirme le design qui avait fuité il y a quelques jours. En effet, nous pouvons voir que les deux appareils auront bien une taille différente, ce qui colle avec les fuites précédentes qui annonçaient que l’écran du Xiaomi 12 ne mesurerait que 6,2 pouces. Le Xiaomi 12 classique sera donc considéré comme un smartphone relativement compact cette année, puisqu’il pourra directement rivaliser avec le prochain Galaxy S22 de Samsung.

L’image confirme également la présence d’un écran légèrement incurvé sur les deux modèles. Contrairement au Xiaomi Mi 11 de la génération précédente dont l’écran était incurvé de tous les côtés, ceux des Xiaomi 12 et 12 Pro ne le seront que sur les tranches droite et gauche.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro seront bientôt dévoilés, mais il faudra encore patienter quelques semaines avant que le fabricant chinois le lève le voile sur son smartphone le plus haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra. On sait que ce dernier sera équipé d’un module photo circulaire gigantesque, et qu’il abritera un nombre impressionnant de capteurs. Il devrait arriver au début de l’année 2022 en Chine, puis un peu plus tard en France.