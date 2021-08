Xiaomi 12 : le smartphone utiliserait un capteur de 200 mégapixels !

La prochaine génération de smartphones haut de gamme de Xiaomi pourrait utiliser un capteur avec encore plus de mégapixels, puisque la caméra principale passerait de 108 MP sur le modèle actuel à 200 MP sur le Xiaomi 12.

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, Xiaomi aurait décidé d’augmenter le nombre de mégapixels du capteur principal du Xiaomi 12 par rapport à la génération actuelle. Cela faisait maintenant deux ans que Xiaomi utilisait un capteur ISOCELL HMX de 108 MP comme caméra principale de ses modèles haut de gamme.

Le Xiaomi 12 pourrait lui utiliser une caméra de 200 MP. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous savons que le fabricant chinois cherche à utiliser un nouveau capteur 200 MP de Samsung, et c’est bien le Xiaomi 12 qui en profiterait. Cette course aux mégapixels augmentera probablement la netteté des images et permettra de recadrer facilement les clichés, mais risque de baisser la qualité des clichés en condition de faible éclairage.

Le Xiaomi 12 Ultra conservera un capteur de 50 MP

Tout comme les Xiaomi Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro de cette année, les prochains modèles Pro et Ultra de l’année prochaine devraient également utiliser un capteur de 50 MP. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque un immense capteur photo ISOCELL GN2 de Samsung. Celui-ci a la particularité d’être beaucoup plus grand que ses concurrents, avec une taille de 1/1,12 pouce et des pixels individuels de 1,4 micron.

D’après Digital Chat Station, Xiaomi continuerait d’utiliser un deuxième capteur ultra grand-angle très performant ainsi qu’un périscope, qui conserverait un zoom optique 5X. Enfin, on sait que le Xiaomi 12 sera le premier smartphone à utiliser un Snapdragon 898 de Qualcomm et de la RAM LPDDR5X à 8533 Mb/s. On s’attend également à ce que le smartphone utilise une batterie d'au moins 4500 mAh compatible avec la recharge filaire 120 W, comme c'est le cas du dernier Xiaomi MIX 4.

Pour rappel, la nouvelle gamme de smartphones Xiaomi s’appellera bien Xiaomi 12, et non Xiaomi Mi 12, puisque le fabricant chinois a annoncé l’abandon de la marque « Mi » pour ses futurs produits. Les Xiaomi Mi 12 sont attendus dès le mois de décembre en Chine, et début 2022 en France.

Source : Digital Chat Station