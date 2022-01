MIUI 13 : Xiaomi s’apprête à lancer la mise à jour en Europe, à quoi s’attendre ?

Xiaomi vient d’annoncer une bonne nouvelle, sa nouvelle surcouche MIUI 13 sera bientôt disponible pour les premiers smartphones compatibles en Europe. Le lancement serait programmé bientôt.

À l’occasion du lancement des Xiaomi 12, 12 Pro et 12X le 28 décembre 2021, Xiaomi a levé le voile sur MIUI 13, la nouvelle version de sa surcouche pour smartphones et tablettes. Cette mise à jour succède directement à MIUI 12.5 et promet d’être plus rapide, plus fluide et surtout plus flexible, puisqu’elle s’adapte désormais beaucoup mieux aux tablettes.

Alors qu’elle n’est pour l’instant officiellement disponible qu’en Chine, même s’il est possible d’installer une ROM personnalisée sur quelques smartphones du fabricant, Xiaomi a annoncé sur les réseaux sociaux que la nouvelle version serait bientôt déployée pour les premiers appareils en Europe. « Le temps est venu. Quelque chose de merveilleux va se passer. Restez à l'écoute pour #MIUI13 », peut-on lire sur Twitter.

Quelles nouveautés pour MIUI 13 ?

En plus des nouveautés introduites en Chine telles que de nouveaux éléments de personnalisation autour des widgets, une meilleure protection des données personnelles, MIUI 13 apporte surtout la plupart des nouveautés d’Android 12. Jusqu’à présent, la mise à jour en Chine ne disposait néanmoins pas de toutes les nouveautés introduites par Android 12, et notamment de Material You.

Cependant, il semble que Material You, cette nouvelle interface qui permet notamment d’adapter dynamiquement la couleur de vos applications en fonction de la couleur de votre fond d’écran, va finalement arriver sur la version européenne de la surcouche. En effet, le fil Telegram MIUI Beta Info a rapporté que les plus récentes builds bêta de MIUI 13 supportent Material You, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Xiaomi dévoilera MIUI 13 en Europe, mais il se pourrait que le fabricant profite de sa prochaine conférence. Le 26 janvier prochain, Xiaomi annoncera officiellement l’arrivée de plusieurs nouveaux smartphones abordables de la gamme Redmi Note 11, et ceux-ci devraient être lancés sous MIUI 13. On ne sait pas grand-chose de leurs caractéristiques techniques, mais au moins 5 modèles seraient prévus d’après les informations du leaker @xiaomiui.