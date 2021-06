Halo Infinite : s’il n’a pas de date de sortie, c’est parce que Microsoft a peur de décevoir

Halo Infinite est prévu pour sortir à la fin de l’année. Toutefois, le titre de 343 Industries n’a pas encore de date précise pour son lancement. Une stratégie voulue par Microsoft, selon Phil Spencer. Si le jeu est encore retardé, cela pourrait se montrer catastrophique pour son image.

Halo Infinite est prévu pour sortir pour la fin de l’année. Toutefois, vous aurez remarqué que le jeu n’a pas de date précise inscrite sur le calendrier. Il pourrait très bien arriver le 26 novembre ou le 17 décembre. Un choix assumé pour Phil Spencer, qui précise que cette communication est pensée pour éviter de décevoir les fans. Le patron de la division Xbox a expliqué cette stratégie dans le podcast Dropped Frames, relayé par Jeuxvideo.com.

Halo Infinite devait être le grand jeu de lancement de la Xbox Series X. Il devait donc sortir en novembre 2020. C’était acté, gravé dans la roche et Microsoft a tout fait pour y arriver. La confiance était de mise chez les fans. Mais en juillet 2020, coup de théâtre : une première séquence de gameplay est dévoilée et c’est la douche froide. Le jeu est graphiquement décevant et clairement loin d’être terminé.

Halo Infinite pourrait avoir une date de sortie cet été

Ainsi, Microsoft a pris la décision de décaler le jeu d’un an. Un report massif qui a déçu beaucoup de monde. Il est aujourd’hui daté pour la fin de l’année et Spencer assure qu’il ne subira plus de report massif. Mais en donnant une date arrêtée, 343 Industries risque de ne pas la tenir et être obligé d’encore décaler le jeu de quelques jours ou quelques semaines. Après le report d’un an, un tel retard serait catastrophique pour son image. Toutefois, Phil Spencer indique qu’une date pourrait finalement être annoncée dans le courant de l’été. Une fois décidée, le jour de sortie ne bougera plus. Du moins, on nous le promet.

Pour rappel, Halo Infinite sera le nouveau chapitre des aventures de Master Chief et devrait être le nouveau porte-étendard de la Xbox Series X (il sortira aussi sur PC). Il devrait également proposer un mode multijoueur en free to play.

